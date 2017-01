Verzaubert Beim Wirtschaftsball im Stern erschien der OB aus einem Spiegel. Magie wäre auch noch an anderer Stelle nötig.

Illusion: Großenhains Magier Milko Bräuer versteht es, mit rätselhafter Technik die Zuschauer zu verzaubern. Beim Wirtschaftsball in Riesa ließ er OB Marco Müller und Riesa-TV-Chef Marco Branig aus einem Spiegel erscheinen.

Motivation: Dynamo-Sportdirektor Ralf Minge gab Unternehmern Tipps mit.

Moderation: Marco Branig (r.) interviewte schon 2016 OB Müller.

Vision: Eine Videosequenz pries Gut Göhlis als „Filetstück“ Riesas an.

Da staunt das Publikum: Wo gerade noch ein einfacher Spiegel war, erscheint nun OB Marco Müller (CDU). Großenhains Magier Milko Bräuer hilft durch seinen Zauberspiegel auch Marco Branig von Riesa TV auf die Bühne der Stadthalle Stern. Wo bei der Premiere des Wirtschaftsballs vor einem Jahr ein Schnellmaler für die Unterhaltung sorgte, war bei der zweiten Auflage am Sonnabend ein Zauberer dran. Er verwandelte Löffel in Gabeln, ließ Gegenstände verschwinden und wieder auftauchen – und müsste jetzt nur noch drei weitere Riesaer Probleme lösen. Die wurden per Videoeinspielung 170 festlich gekleideten Gästen vorgestellt.

Da wäre etwa das Riesaer Verkehrsproblem. Ein launiger Reporter war mit Kameramann in der Innenstadt unterwegs, um Passanten zu fragen, ob Riesa noch mehr Fußgängerampeln braucht. Schließlich hatten die Stadträte doch erst die Aufstellung von drei weiteren Exemplaren beschlossen. Die Meinung der Fußgänger ließ einen ratlos zurück: Manche wollten mehr, manche weniger, andere nur richtig funktionierende Ampeln. Da ist guter Rat teuer.

Einig ist sich Riesa dagegen, dass die Wirtschaft vorankommen muss. Riesa TV hat dafür auch schon einen launigen Werbeclip für die Suche nach einem neuen Wirtschaftsförderer produziert. Bewerber sollten sich im Dschungel der Finanzmärkte auskennen und auf nahezu unerfüllbare Wünsche eingehen können. Geboten wird ihnen ein schönes Büro im einzigen Renaissancebau der Stadt und die Möglichkeit, sich als „Hecht im Haifischbecken freizuschwimmen“. Die Erwartung: Der Standort Riesa solle in wenigen Monaten zu einer „unumgänglichen Größe im deutschen Wirtschaftsatlas“ gemacht werden. Wenn das keine Herausforderung ist ... – Die ist auch die neue Nutzung für das städtische Gut Göhlis, das OB Müller in einer fiktiven Liveschaltung im dritten Videobeitrag des Abends mehrfach als „Filetstück“ Riesas anpries. Er schien sich nicht ganz ein Grinsen verkneifen zu können, als er mit dem Mikro in der Hand das Gut als „ruhig, aber doch im Herzen unser Stadt gelegen“ anpries. Interessenten aus dem In- und Ausland könnten dort ihren Traum wahr machen – in einem Objekt mit „ganz solider Bausubstanz“. Ein bisschen Zauberei wäre aber wohl auch dort angebracht.

Näher an den Realitäten war Ralf Minge, der Stargast des Abends. Der aus Gröditz stammende Sportdirektor von Dynamo Dresden gab den Besuchern des Wirtschaftsballs Tipps zur richtigen Gestaltung eines Teams, zur effektiven Entscheidungsfindung, zu möglichst sinnvollen Investitionen. Vielleicht hat ja auch manch Riesaer Unternehmer das Problem, plötzlich mehr Geld als geplant zur Verfügung zu haben – wie es einem Fußballverein durch die Fernsehgelder nach dem Wiederaufstieg in die Zweite Liga geht.

Optimistisch zeigten sich jedenfalls die heimischen Macher, die jeweils einen kurzen Auftritt hatten: Bäcker Matthias Brade, Schuhmachermeister Heß und Winzer Jan Ulrich. Manch Großunternehmen glänzte dagegen durch Abwesenheit. Die anderen Gäste – viele Unternehmer, eine Handvoll Stadträte, die Bürgermeister von Gröditz und Strehla – nutzten den Abend im Stern aber zum Austauschen und Feiern. DJ Alex Pitchens und die Coco-Band aus Mittweida schafften es, dass die Tanzfläche auch Mitternacht noch voll war. Sie spielten dann die Klassiker: „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ von Wolfgang Petry, „Atemlos“ von Helene Fischer, „Jugendliebe“ von Ute Freudenberg. Da tanzt das Publikum.

