Verwunderung über Druckleitung für Abwasser Der Straßenbau an der Hainichener Straße ist planmäßig wieder gestartet. Doch warum verzögert er sich?

Symbolfoto © Sebastian Kahnert / dpa

Böhringen. Beim Bauvorhaben an der K 8296, der Hainichener Straße, in Böhrigen, gibt es die nächste Ungereimtheit. Zwar sind die Bauarbeiten, wie vom Landratsamt angekündigt, am Montag wieder aufgenommen worden. Auch die halbseitige Sperrung ist in dem Zuge wieder errichtet worden. Doch was hat es mit der weiteren Abwasserdruckleitung auf sich, die nun erneut für eine Verzögerung des Vorhabens sorgt?

„Weder der Baufirma vor Ort noch dem Chef des Abwasserzweckverbandes sagt diese Leitung etwas“, sagte Reinhard Tschoppe, Ortsvorsteher von Böhrigen. Frank Lessig, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Obere Freiberger Mulde (AZV OFM) bestätigte dies. In der Vergangenheit habe eine solche Leitung, die zwar auf den Plänen eingezeichnet gewesen sei, aber vor Ort in einer anderen Höhe als der üblichen anzutreffen war, für Behinderungen gesorgt. Selbes Problem habe es auch mit einer Grundstücksleitung gegeben, die aufgrund ihrer Höhelage dem Bauvorhaben im Wege gewesen sei. „Aber uns ist keine weitere Abwasserdruckleitung bekannt, die zu Verzögerungen führt“, so Frank Lessig auf Nachfrage das Döbelner Anzeigers.

Ursprünglich sollte das Bauvorhaben des Landratsamtes an der Hainichener Straße Ende Februar abgeschlossen werden. Nach Angaben von Kreissprecher André Kaiser sei noch vor Weihnachten eine weitere, nicht wie im Bestandsverzeichnis eingetragene Abwasserdruckleitung entdeckt worden. Nun sollen die Arbeiten noch bis Ende März andauern.

zur Startseite