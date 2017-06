Verwunderung an der Tankstelle An der Kauflandtanke war plötzlich E10 teurer als Super.

Richtig auf der Rückseite.

Autofahrer schauten Dienstagmittag verwundert auf die am meisten frequentierte Radebeuler Tankstelle am Kaufland. E10-Benzin war teurer angeschrieben als Superbenzin. Also gönnte sich mancher das kräftigere Super. An der Kasse und beim Blick auf den Kassenzettel kam dann die Überraschung, nicht 1,29 Euro der Liter, sondern 1,24 Euro kostete E10.

Auf der Rückseite der Anzeige und an den Zapfsäulen war der geringere Preis angezeigt. Die Dame an der Kasse bemühte sich nach dem Hinweis auf den Fehler um schnelle Richtigstellung. Sie könne es sich nur damit erklären, dass an der Anzeige die Lamellen für die Zahlen klemmen. (SZ/per)

