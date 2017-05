Verwüstete Gräber sind neu bepflanzt Unbekannte rissen am Wochenende auf dem Friedhof Ödernitz Blumen heraus. Betroffene haben Anzeige erstattet.

Gerlinde Hottas aus Reichwalde bei der Pflege des Familiengrabes auf dem Friedhof Ödernitz. Diese Grabstelle wurde von den Tätern nicht angegriffen, aber fünf andere. Die Spuren haben die Angehörigen inzwischen beseitigt. © SZ/Steffen Gerhardt

Mehr Menschen als sonst die Woche über sind am Dienstag auf dem kleinen Friedhof anzutreffen. Ihr Besuch hat nur einen einzigen Grund: Nachzuschauen, ob die Gräber der Angehörigen in Ordnung sind. Unter ihnen ist auch Gerlinde Hottas. Sie kommt aus Reichwalde angefahren. „Ich habe in der Zeitung von den Zerstörungen gelesen und wollte nachschauen, ob es unsere Gräber betrifft“, sagt die Frau. Aber an den Grabstellen ihrer Eltern und Großeltern ist alles so wie immer, irgendwelcher Frevel hat dort nicht stattgefunden. „Das wäre auch das erste Mal, denn bisher wurde unser Familiengrab davon verschont. Selbst Blumen sind noch nicht gestohlen worden“, erzählt sie. In der Hand hat sie zwei neue Blumensträuße, die die Gräber schmücken sollen. „Ich hoffe, dass diese auch stehen bleiben!“

Zuvor inspiziert ein Ehepaar die Grabstelle seiner Eltern. Diese sind mit frischen Stiefmütterchen bepflanzt. Auch hier sichtliche Erleichterung der Eheleute, dass alles noch so ist. „Die Meldung in der Zeitung hat uns schon beunruhigt und wir mussten nachschauen, ob es auch uns betrifft“, sagt der Mann mittleren Alters.

Was war geschehen? Zwischen Sonnabend- und Sonntagmorgen drangen Unbekannte auf den nicht verschlossenen Friedhof zwischen Niesky und Ödernitz und machten sich an fünf Gräbern zu schaffen. Wie die Polizei informierte, rissen sie gepflanzte Blumen heraus und warfen Grabschmuck umher. Dabei ließen sie eine Blumenschale im Wert von 25 Euro mitgehen. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von 100 Euro plus der entwendeten Blumenschale.

Zuständig für den Friedhof ist die Stadt Niesky. Als ihr der Vorfall vom Wochenende bekannt wurde, schickte sie am Dienstagmorgen den Bauhofleiter nach Ödernitz, um zu schauen, was passiert ist, erklärt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann auf Nachfrage der SZ. „Wir haben festgestellt, dass die Schäden an den Gräbern bereits beseitigt waren. Da nichts von dem Friedhof, das in städtischen Besitz ist, entwendet beziehungsweise beschädigt wurde, haben wir von einer Anzeige abgesehen“, sagte die Oberbürgermeisterin.

Anders die Betroffenen. Von ihnen wurden Anzeigen gegen unbekannt bei der Polizei gestellt. Die Bürger ärgert nicht nur der materielle Schaden, der verursacht wurde, sondern auch die Pietätlosigkeit, die die Täter offenbar hatten. Trotz diesem Vandalismus, der für Aufsehen sorgt, sind solche Fälle für Niesky nicht typisch. „Es kommt leider immer wieder mal vor, dass besonders im Frühjahr Blumen von Gräbern gestohlen werden. Aber das bleibt meistens ohne so einer Zerstörung wie in Ödernitz“, sagt die Bürgermeisterin. Weder Blumenklau noch Vandalismus heißt sie für gut. Aber deswegen die Friedhöfe zuschließen, hält sie nicht für gerechtfertigt. Sie sollen für alle Menschen zu jeder Zeit offen sein. Davon ist sie überzeugt. Bliebe noch, die Friedhöfe zu überwachen. Aber weder die Vorkommnisse noch der entstandene Schaden rechtfertigen einen solchen technischen und personellen Aufwand, der dann betrieben werden müsste. Zumal sich in Ödernitz nicht der einzige städtische Friedhof befindet. „Wir können nur an die Vernunft der Leute appellieren, das Eigentum anderer wertzuschätzen und sich nicht daran zu vergreifen“, sagt die Oberbürgermeisterin. Denn die Verursacher zu erwischen, wenn das nicht auf frischer Tat gelingt, ist sehr gering.

Dennoch hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem oder die Täter. Ähnliche Vorfälle sind in letzter Zeit nicht bekannt geworden. Und dass hier keine am Werk waren, die Stiefmütterchen für den eigenen Garten ausgegraben haben, zeigen die Spuren danach. Inzwischen sind sie alle beseitigt, aber nicht die Spuren auf den Seelen der betroffenen Familien.

