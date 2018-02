Verwüstete Erdbeerzelte werden ersetzt Zwei Stürme innerhalb weniger Monate haben die fünf großen Zelte komplett zerstört. Jetzt werden sie neu aufgebaut.

Die bisherigen Zelte waren beim Sturmtief Friederike vollständig zerstört worden.

Kmehlen. Jeder trockene Tag wird zurzeit ausgenutzt. Denn bei Regen und Matsch brauchen die Mitarbeiter der Kmehlener Agrarprodukte GmbH nicht mit dem Radlader auf die Erdbeerfelder fahren, um Zeltrohre hin und her zu fahren. Dort bietet sich vorbeifahrenden Passanten zwei gegensätzliche Bilder: ein erschreckendes und ein hoffnungsvolles.

Erschreckend ist der Anblick des letzten Erdbeerzeltes, das bis vor Kurzem noch am Rand von Kmehlen die jungen Pflanzen schützte. Dessen Rohre sind verbogen, als wäre ein Lkw quer hindurchgefahren. „Es ist schon erstaunlich, welche Kräfte hier gewirkt haben“, sagt Volker Zietzschmann, der Geschäftsführer der Kmehlener Agrarprodukte GmbH. Das Sturmtief Friederike hat auch hier seine Spur der Verwüstung hinterlassen. Erst blies Friederike gegen die Plasteplanen, dann zerfetzte sie sie und knickte die Stahlrohre um, als wäre es nur Draht.

Insgesamt hatte der Landwirtschaftsbetrieb fünf große Erdbeerzelte. Jedes war rund 9,5 Meter breit und 110 Meter lang. Drei davon hatte das Sturmtief Herwart Ende Oktober 2017 komplett zerstört. „Zwei Zelte waren übriggeblieben“, erzählt Zietzschmann. „Aber es war klar, dass auch sie nicht mehr lange mitmachen.“ Friederike gab ihnen den Rest.

Seit einiges Tagen gibt es auf den Kmehlener Feldern aber auch wieder einen hoffnungsvollen Anblick. Die Grundgerüste von fünf neuen Erdbeerzelten sind aufgebaut und warten darauf, mit neuen Planen überspannt zu werden. „Es wird also auch in diesem Jahr wieder frühe Erdbeeren geben“, sagt Zietzschmann erleichtert. Die geschützten Erdbeerpflanzen tragen drei bis vier Wochen eher Früchte als die Freilanderdbeeren.

Nachfrage gestiegen

Der studierte Diplomhydrologe weiß, dass die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen ist. „Die Erdbeeren sind für uns mittlerweile ein echtes Geschäftsfeld geworden“, sagt er und erinnert sich an die Anfangsschwierigkeiten. „Es geht nicht von heute auf morgen, so etwas zu etablieren“, so Zietzschmann. Doch in den letzten Jahren hat es sich herumgesprochen, dass man in Kmehlen Erdbeeren pflücken und kaufen kann.

In der Zwischenzeit habe sich der Kundenkreis nicht nur vergrößert, sondern auch geändert. „Früher kamen viele mit eigenen Körben, jetzt wollen viele die Erdbeeren schon gepflückt haben und nehmen volle Körbe mit“, berichtet Zietzschmann. Das kostet zwar etwas mehr. Aber die Menschen wissen, woher die Erdbeeren stammen und dass sie köstlich schmecken.

Dafür lohnt es sich, in neue und bessere Erdbeerzelte zu investieren. Sie haben stärkere Rohre, um in Zukunft Stürmen wie Herwart und Friederike standzuhalten.

