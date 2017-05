Verwirrung um Schloss-Freunde Eine Bürgerinitiative wirbt um Helfer für Schloss Bobersen – der neue Besitzer kennt die allerdings gar nicht.

Eine Bürgerinitiative wirbt um Helfer für Schloss Bobersen – der neue Besitzer kennt die allerdings gar nicht.

„Achtung, Einsturzgefahr!“ und „Betreten nur für eingewiesene Helfer“ steht auf den Zetteln, die rings um Schloss Bobersen plakatiert sind. Unterzeichner ist die Bürgerinitiative „Freundeskreis Schloss Bobersen“, die sich 2016 gegründet habe und Mitstreiter zum Erhalt des Denkmals sucht. Das sorgt für reichlich Verwirrung – vor allem beim neuen Eigentümer, der bereits mit der Instandhaltung des Schlosses begonnen hat. „Mich fragen die Leute ständig danach, aber ich kenne die nicht“, sagt Hans Ramp. Er will die Zettel deshalb einfach entsorgen. Nach SZ-Informationen will sich die Bürgerinitiative nun aber schon bald bei Hans Ramp vorstellen.

Urheber der Aktion ist nämlich die Bürgerinitiative zum Erhalt des Schwesternschlosses in Promnitz, bestätigt Initiator Wolf-Nicol von Wolffersdorff. Damit das Denkmal in Bobersen keinen weiteren Schaden nimmt und der bisherige Eigentümer sich scheinbar nicht kümmerte, habe man unter anderem die Regenrinne neu befestigt. „Nun ist unsere Hilfe aber nicht mehr nötig“, so von Wolffersdorff mit Blick auf die Ramps.

Die Familie mit Wohnsitz in Tschechien hatte übrigens auf der Suche nach einem Schloss auch in Promnitz haltgemacht: „Aber der Turm ist von Grund auf schief, und damit kenne ich mich nicht aus“, erklärt Hans Ramp. (SZ)

