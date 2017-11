Verwirrung um gesperrte Anschlussstelle An der Auffahrt Döbeln-Ost wird zurzeit das Gehölz gepflegt. Der Auftragnehmer hat sich dabei im Zeitaufwand vertan.

Döbeln. Seit Dienstag ist die A4-Anschlussstelle Döbeln-Ost in Fahrtrichtung Dresden erneut gesperrt. Zum Ärger viele Kraftfahrer, die auf die Landstraße ausweichen müssen, um in Nossen-Nord auf die A4 aufzufahren. Laut Berechnungen des Routenplaners von GoogleMaps ein Zeitverlust von drei Minuten, bei normaler Verkehrslage.

An der Anschlussstelle werden die Gehölze gepflegt, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informierte. Ursprünglich vorgesehen waren für die Auffahrt Döbeln-Ost in Richtung Dresden anderthalb Tage, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Gesperrt war die Anschlussstelle im ersten Anlauf nicht nur, wie angekündigt, am 14. sowie 15. November, sondern auch die beiden darauffolgenden Tage.

„Der ursprüngliche Zeitansatz für die Sperrung der Anschlussstelle Döbeln-Ost von anderthalb Tagen je Fahrtrichtung resultiert aus einer Fehleinschätzung des Auftragnehmers“, teilte Siebert nun auf Nachfrage des DA mit. Die Pflegearbeiten in dem Gehölzbereich erfolgten überwiegend in Handarbeit. „So werden die im oberen Teil der Böschung zu entfernenden Bäume geringer Stärke mit der Hand zur unten liegenden Fahrbahn gezogen und dann maschinell dem Häcksler zugeführt“, schilderte die Lasuv-Sprecherin.

Am Dienstag hat das Unternehmen die Arbeiten wieder aufgenommen. Geplant ist dieses Mal für die Auffahrt in Richtung Dresden ein Zeitfenster bis Donnerstag. „.Es wurde bereits vorgearbeitet, so dass voraussichtlich nicht die drei nunmehr kalkulierten Tage voll für die Arbeiten benötigt werden. Es ist ein Zeitpuffer für ungeeignete Witterung vorgesehen“, so Siebert. In Fahrtrichtung Leipzig ist die Sperrung für den 5. bis 8. Dezember geplant. „Auch hier ist ein Zeitpuffer vorgesehen, da Fällarbeiten nicht bei starkem Wind oder bei nicht ausreichenden Lichtverhältnissen durchgeführt werden dürfen“, erklärte die Lasuv-Sprecherin.

An den Auf- und Abfahrten wird nicht mehr standsicheres Holz ausgeschlagen. Überwiegend handele es sich um Pappeln und Birken. Dadurch solle die Verkehrssicherheit gewährleistet, aber auch Platz für Schneezäune geschaffen werden, sagte Siebert. Eine Vollsperrung sei nötig, um die Verkehrsteilnehmer während der Arbeiten nicht zu gefährden und den Arbeitern den nötigen Freiraum für die Pflegemaßnahmen zu geben. (DA/mf)

