Aus dem Gerichtssaal Verwirrung um einen Überfall Ein Döbelner und ein Mann aus Etzdorf stehen wegen Raub und Körperverletzung vor Gericht. Aber es gibt viele Fragezeichen.

Es ist eine Januarnacht im vergangenen Winter: Ein 19-Jähriger aus Döbeln schlägt am ehemaligen Hotel Herkules in Roßwein einem Mann auf den Hinterkopf. Dann versuchte er, dem Opfer das Portemonnaie mit 150 Euro aus der hinteren rechten Hosentasche zu ziehen. Der Geschädigte hält die Geldbörse fest und geht weiter. Als er sich etwa 30 Meter entfernt hat, kommt ein zweiter Mann und versetzt ihm einen Stoß in den Rücken. Das Opfer stürzte. Der Mann zieht ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und rennt davon – so schildert der Staatsanwalt den Vorgang, der vorm Amtsgericht Döbeln verhandelt wird. Der Geschädigte erlitt Schürfwunden an den Unterarmen und eine Beule am Hinterkopf. Wegen der Vorfälle sind ein Mann aus Döbeln und einer aus Etzdorf angeklagt. Vorgeworfen werden ihnen Körperverletzung und gemeinschaftlicher Raub. Außerdem soll der Etzdorfer auch in ein Haus in Niederstriegis eingedrungen sein.

Was an diesem Abend wirklich vorgefallen ist, das ist am ersten Verhandlungstag nicht zu klären. Der 19-jährige Döbelner gibt zu, dass er dem Mann einen Stoß versetzt hat. Dieser sei stark alkoholisiert gewesen und habe versucht, ihm ein Bein zu stellen, als er mit dem Fahrrad aus dem Bus aussteigen wollte. „Ich fuhr ihm hinterher“, sagt der Beschuldigte. „Ich wollte ihn zur Rede stellen.“ Anders schildert der Etzdorfer den Vorfall. Zur Tatzeit sah er auf dem Marktplatz den Döbelner mit seinem Rad. Der soll das Opfer in den Rücken gestoßen und gerufen haben: „Gib mir dein Portemonnaie!“ Dann sei er mit dem Rad in Richtung Döbelner Straße weggefahren.

Der Geschädigte präsentiert die dritte Version des Vorfalls. Von dem Döbelner will er einen Stoß in den Rücken erhalten haben. Ob der Angeklagte ihm tatsächlich die Geldbörse aus der Hosentasche ziehen wollte oder ob er nur einen Stoß mit der Hand oder dem Fahrradlenker bekommen hat, kann er nicht sagen. Erkannt haben will er den Döbelner nicht. „Es war ein Mann in einer dunklen Jacke mit einer schwarzen Mütze auf dem Kopf“, beschreibt er den Täter vage. Dass der Etzdorfer ihn gestoßen und dann die Geldbörse geklaut hat, bestätigt er. „Ich sah ihn wegrennen.“ Wie es wirklich war, das soll die Befragung weitere Zeugen klären.

Den Einbruch in das Wohnhaus in Niederstriegis gesteht der Etzdorfer. Er und sein Komplize hatten das Diebesgut – einen Fernseher und eine Spielkonsole – im Internet anboten. Ein Mann aus Delitzsch kaufte den Fernseher für 330 Euro. Die beiden Diebe teilten sich das Geld. Durch die Spielkonsole kam ihnen die Polizei auf die Schliche. Ein Beamter hatte sich als Käufer über einen erfundenen Account gemeldet. Das Diebesgut gaben die Täter dem Geschädigten zurück und arbeiteten den Schaden am Haus ab. Der Mittäter wurde bereits verurteilt.

