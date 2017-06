Verwirrung um Bushaltestelle Ohne Ankündigung kann eine Haltestelle in Weida nicht mehr bedient werden. Das lässt nicht nur die Fahrgäste ratlos zurück.

Kurzfristig musste die Haltestelle an der Stendaler Straße verlegt werden. Schuld war ein Missverständnis. © Sebastian Schultz

Wer am Donnerstagmorgen an der Haltestelle Stendaler Straße in den Bus steigen wollte, der konnte lange warten. Der Halt wurde schlichtweg nicht bedient, sagt ein SZ-Leser. Dass die Haltestelle stadteinwärts ausfällt, sei ja bekannt gewesen, sagt er. Doch nun sei auch noch der Bushalt in der anderen Richtung ausgefallen – und das ersatzlos und quasi über Nacht. Von der plötzlichen Änderung wurden allerdings nicht nur die Fahrgäste der Linie B überrascht, schreibt der SZ-Leser. Auch die Busfahrer „standen heute früh da und wussten nicht, wie sie nun fahren sollen“.

Das bestätigt auch der für die Fahrpläne zuständige Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Meißen VGM, Olaf Knofe. Grund für die kurzfristige Änderung sei eine Fehlinformation. Denn statt wie ursprünglich angekündigt war die Döbelner Straße in Riesa nicht ein-, sondern beidseitig gesperrt. Die geplante Umleitung des Busverkehrs führte damit in eine Sackgasse. „Das hat uns kalt erwischt“, sagt Knofe. Die Stadt bestätigt diese Version auf Anfrage.

Es habe ein Missverständnis zwischen der Baufirma und der Verwaltung gegeben, ob halbseitig oder voll zu sperren ist. „Nun stellte sich heraus, dass es halbseitig doch nicht geht“, so Rathaus-Sprecher Uwe Päsler. Die VGM hat bereits am Donnerstagnachmittag reagiert und eine Ersatzhaltestelle an der Zwickauer Straße eingerichtet. Ohnehin soll die Baustelle laut Stadtverwaltung am Freitag wieder verschwinden.

