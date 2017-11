Verwirrspiel um Gemeindeamt Die seit 2012 hinfällige Ausschilderung kommt einfach nicht weg. Für die Immobilie gibt es mal mehrere Interessenten und dann wieder gar keinen.

Der Hinweis „Gemeindeverwaltung“ ist überholt. Es gibt weder die Verwaltung noch deren Sitz. © Frank Korn

Leisnig/Bockelwitz. Manches dauert eben länger. An der Staatsstraße 31 weist noch immer ein Schild auf die Gemeindeverwaltung Bockelwitz hin. Dabei gibt es die Gemeinde schon seit Anfang 2012 nicht mehr, sie ist nach Leisnig eingemeindet worden. Auch am ehemaligen Gemeindehaus, das bis vor Kurzem Sitz von Ortsvorsteher Michael Heckel war, findet sich noch ein Hinweis auf die frühere Gemeindeverwaltung. „Ich habe schon mehrfach auf diesen Umstand hingewiesen“, sagte Heckel dem Döbelner Anzeiger. Warum die Schilder bisher nicht entfernt wurden, kann er nicht sagen. Auch der eine oder andere ehemalige Bockelwitzer wundert sich über die beharrliche Ausschilderung.

Verwunderlich ist aber genauso, dass es bisher mit dem Verkauf des Grundstückes Bockelwitz 36 – also dem Gebäude des früheren Verwaltungssitzes – noch nicht geklappt hat. Zweimal schon stand der Verkaufsbeschluss auf der Tagesordnung einer Ratssitzung. Das erste Mal wurde er heruntergenommen, weil sich in letzter Minute noch ein zweiter Interessent gemeldet hatte. Deshalb sollte es eine erneute Ausschreibung unter den beiden bis dahin bekannten Bewerbern geben. Das hat die Verwaltung auch so praktizieren wollen und den Verkaufsbeschluss Anfang November auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung gesetzt. Doch an der folgenden Ausschreibungsrunde hatte sich keiner der ursprünglichen Kaufinteressenten beteiligt. Also kündigte der Bürgermeister eine nochmalige Ausschreibung an.

Die Immobilie am Ortseingang Bockelwitz war viele Jahre lang Sitz der Gemeindeverwaltung, vorher Büro eines Landwirtschaftsbetriebes. Eine Zeit lang hat im Erdgeschoss ein Allgemeinmediziner praktiziert, der inzwischen auf Gut Haferkorn in Dobernitz neue Räume gefunden hat. Zuletzt hat Ortsvorsteher Heckel noch ein, zwei Büroräume genutzt. Indes ist auch er aus- und auf den Hof Bockelwitz Nummer 3 umgezogen, wo ihm ein Büro, ein kleines Aktenarchiv und ein Raum für Beratungen der Teilnehmergemeinschaften der laufenden Flurneuordnungsverfahren zur Verfügung stehen.

