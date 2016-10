Verwirrende Schilder nur für Radfahrer „Der Schilderwald muss so sein“, sagt Ingolf Zill von der Radebeuler Verkehrsbehörde.

Wie geht denn das, fragen sich Passanten auf der Bahnhofstraße in Radebeul-West: Auf der Ostseite der Straße steht, dass das eine Einbahnstraße sein soll, auf der anderen Straßenseite stehen allerdings Schilder, die genau in die entgegengesetzte Richtung weisen. Sind die Schilder neu aufgestellt worden und warum?, fragen Bürger bei der SZ an.

Ingolf Zill, Leiter der Radebeuler Verkehrsbehörde sagt, warum die Beschilderung so ist. Die Schilder stehen schon länger hier. Sie mussten so aufgestellt werden, weil es Fahrradfahrern erlaubt ist, die südliche Bahnhofstraße auch in Richtung Norden zu befahren. Lediglich für die Radfahrer müssen dann „Vorfahrt beachten“ und „abbiegende Hauptstraße“ aufgestellt sein. „Schilderwald, aber muss so sein“, sagt Ingolf Zill dazu. (SZ/per)

