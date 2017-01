Verwehte Straßen gesperrt Schnee und starker Wind haben Wege im Landkreis am Mittwoch zum Teil unpassierbar gemacht. Die Wettervorhersage lässt weitere Behinderungen erwarten.

© dpa

Starker Wind hat am Mittwoch im Landkreis an mehreren Stellen für Schneeverwehungen gesorgt. Zwei Kreisstraßen wurden deshalb für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind nach Angaben des Landratsamtes die Ortsverbindungen zwischen Wuischke und Meschwitz sowie zwischen Mittelbach und Lichtenberg. Einschränkungen durch Schneeverwehungen gibt es außerdem am Eierberg, im Ohorner Ortsteil Gickelsberg, zwischen Häslich und Reichenbach sowie generell rund um Pulsnitz. Auch zwischen Ullersdorf und Großerkmannsdorf geht nichts mehr.

„Die Straßenmeistereien sind für einen durchgehenden Winterdiensteinsatz vorbereitet. Trotzdem sollten sich die Kraftfahrer auf flächendeckende Behinderungen einstellen“, so Gernot Schweitzer, Sprecher der Kreisverwaltung. Für die kommenden Tage sagen die Meteorologen weiteren Schneefall voraus. Die Temperaturen steigen auf Werte um den Gefrierpunkt. (szo)

