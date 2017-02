Verwaltungssitz fällt noch 2017 Das rote Haus III der Hochschule verschwindet bis Jahresende. Zuvor muss aber noch eine Bedingung erfüllt werden.

Das Verwaltungsgebäude an der Theodor-Körner-Allee. © Thomas Eichler

Das Ende des im Zittauer Volksmund als „Klugsch...aquarium“ bekannten Verwaltungsgebäudes der Hochschule am Zittauer Ring rückt näher. „Das Haus Z III wird bis Ende IV. Quartal 2017 abgerissen“, teilte Tobias Lorenz vom Staatsbetrieb Sächsische Immobilien- und Baumanagement in Dresden auf SZ-Anfrage mit. Der Betrieb betreut die Immobilien des Freistaats und der sächsischen Hochschulen.

Bevor der Abriss starten kann, müssen allerdings die Hochschul-Mitarbeiter aus Haus III ausgezogen und die Sanierung des Hauses I an der Ecke Stadtring/Hochwaldstraße abgeschlossen sein. Mit der Fertigstellung der Komplettsanierung rechnet Lorenz im März oder April. Insgesamt zahlt Sachsen für die Arbeiten an Haus I und den Abriss von Haus III 18,4 Millionen Euro.

Die Sanierung von Haus I läuft seit 2013. Ende 2015 war bereits der Rektor von Haus III in den fertiggestellten Kopfbau von Haus I umgezogen. Haus III ist rund 40 Jahre alt und gilt als nicht mit angemessenem Aufwand sanierbar. Auf der frei werdenden Fläche wünscht sich die Hochschule langfristig einen Neubau, in den das Haus VII aus dem ehemaligen Armeegebiet in Zittau-Süd umziehen soll.

