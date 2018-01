Verwaltungsgebäude und Lagerhalle ohne Dach Das Sturmtief richtet wirtschaftlichen Schaden beim Archivdienstleister DMI und bei Obstland an. Der Hofladen öffnet, der Kleintiermarkt aber nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vom Verwaltungsgebäude des Archivdienstleisters DMI an der Leisniger Muldenwiese hat es die Dachpappe komplett heruntergerissen. Als der Sturm daran rüttelte, erlebten die Mitarbeiter einige bange Minuten. Der Evakuierungsplan trat in Kraft. © Dietmar Thomas Vom Verwaltungsgebäude des Archivdienstleisters DMI an der Leisniger Muldenwiese hat es die Dachpappe komplett heruntergerissen. Als der Sturm daran rüttelte, erlebten die Mitarbeiter einige bange Minuten. Der Evakuierungsplan trat in Kraft.

Der Sturm hat einen Teil des Daches der Obstland-Lagerhalle am Georg-Rümpler-Weg in Leisnig abgedeckt. Der Hofladen öffnete nach den Aufräumarbeiten wie gewohnt.

Leisnig. Schäden sichten und bewerten, das war am Freitag auch bei der Obstland Dürrweitzschen AG an der Tagesordnung. Einen Überblick hatte das Unternehmen am Mittag noch nicht. Darüber informierte Sprecherin Tina Eichhorn auf DA-Anfrage. Bei ersten Begehungen hätten sich auf den knapp 2 400 Hektar großen Flächen der Unternehmensgruppe nur vergleichsweise geringe Schäden gezeigt. „Am stärksten betroffen ist nach ersten Erkenntnissen das Betriebsgelände in Leisnig“, so Tina Eichhorn. „Dort deckte der Sturm das Dach einer Lagerhalle teilweise ab.“

Das riesige Blech landete direkt vor der Halle, wo sich zum Beispiel auch der Eingang zum Hofladen der Obstbauern befindet. Nur ein paar Meter weiter parken für gewöhnlich die Kunden, die sich direkt beim Hersteller mit Obst, Säften und anderem mehr versorgen. „Der Leisniger Hofladen konnte nach fachmännischer Prüfung der Statik am Freitag wieder wie gewohnt öffnen“, teilte die Sprecherin der Obstland Dürrweitzschen AG mit. Einschränkungen für die Kunden gab es nach ihren Angaben nicht.

Doch ohne Abstriche geht es nicht. In der Halle sollte am Sonntag der erste diesjährige Kleintiermarkt über die Bühne gehen. Gastgeber dafür sind die Leisniger Rassegeflügelzüchter um Hubert Vogt, die für den Markt schon tüchtig die Werbetrommel gerührt und sich für die Imbissversorgung bevorratet hatten. „Der Markt muss abgesagt werden“, sagen Vogt und Tina Eichhorn übereinstimmend. Der Chef der Züchter hat dafür Verständnis, wenngleich ihn die Tatsache nicht gerade freut. Denn im Vorjahr gab es starke Einschränkungen wegen der Vogelgrippe. Nun wollten die Züchter wieder mit neuem Elan in eine neue Saison starten. Hubert Vogt hofft, dass er für den 18. Februar dann zum nächsten Markt in die Lagerhalle einladen kann. „Ein Ausweichquartier haben wir nämlich nicht“, bedauert er.

Auch beim Archivdienstleister DMI hat der Orkan Schäden an einem der Dächer hinterlassen, und zwar am dreistöckigen Verwaltungsgebäude auf der Muldenwiese. Am Tag darauf war das Pappdach komplett abgedeckt, im Hof standen schon Container, in denen die Reste des Daches gesammelt wurden. Während der Sturm an dem Flachdach rüttelte, waren die Mitarbeiter angehalten, sich in den unteren Etagen in Sicherheit zu bringen, wurden evakuiert. Betriebsleiter Bengt Dölitzscher sprach am nächsten Tag von einem normalen Evakuierungsprozedere, das in Gang gesetzt worden sei. Auch die Feuerwehr war am Abend zuvor auf der Muldenwiese im Einsatz.

Dölitzscher zufolge gab es nur einen geringen Produktionsausfall. Am Freitag um 8 Uhr konnte das Bearbeiten von Krankenakten ohne Einschränkungen fortgesetzt werden. Eine Schadenshöhe nannte der Betriebsleiter noch nicht. DMI investiert gerade am Standort Muldenwiese mehrere Millionen Euro. Unter anderem entstehen neue Produktionsräume, in den bisherigen geht es überaus beengt zu.

zur Startseite