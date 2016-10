Verwaltung prüft Handy-Parken Die Autofahrer könnten in Zittau künftig die Gebühren nicht mehr mit Kleingeld am Automaten, sondern bargeldlos per Smartphone bezahlen.

Blick auf die Parkgebühren in Zittau. © Matthias Weber

Die Stadtverwaltung wird bis Februar die Einführung des sogenannten Handy-Parkens prüfen. Den Auftrag dazu hat der Stadtrat am Donnerstag auf Antrag von Zkm einstimmig erteilt. Beim Handy-Parken bezahlen Autofahrer die Gebühren nicht mehr mit Kleingeld am Automaten, sondern bargeldlos per Smartphone.

Die Verwaltung wird nun unter anderem klären, was die Einführung kostet und welche Systeme und Geräte am geeignetsten wären. Ein Datenschutzproblem sieht sie nicht. Es sei jedem selbst überlassen, ob er mit dem Handy-Parken den Zugriff auf persönliche Daten zulässt oder weiterhin mit Münzen am Automat zahlt, sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) auf Anfrage von Rosemarie Hannemann (SPD). Beide sei möglich.

Die Zkm-Fraktion hatte den Antrag unter anderem gestellt, weil Autofahrer beim Handy-Parken kein Kleingeld mehr benötigen, die Parkzeit minutengenau abgerechnet und bei einigen Systemen per Handy verlängert werden kann. (SZ/tm)

