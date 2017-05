Kolumne: Wellers Welt Verwaltung geht baden

Badefreunde an der Kiesgrube Leuben © Norbert Neumann

Da haben wir mal wieder ein Beispiel, wie eine Stadt auch totverwaltet werden kann. Der Kiessee in Leuben wird seit Jahren auch zum Baden genutzt – illegal. Aber war es früher nicht etwa so: Es wurde warm, man hatte Lust zu baden, hat sich Wasser gesucht und hinein? Aber das geht heute selbstverständlich nicht so einfach.

Das Leubener Beispiel zeigt nun, wie es wird, wenn eine Verwaltung versucht, Bademöglichkeiten zu schaffen, die keine genormten Betonbecken sind. Oder sollte man lieber sagen, wie gewisse Kräfte versuchen, etwas zu verhindern, was die Dresdner längst machen? Spaßverderber!

Dass dort keine offene Badestelle entstehen kann, sehen wir wegen der „atypischen Gefahren“ – wie die Verwaltung es nennt – ein. Aber den „Gemeingebrauch“ zuzulassen, würde die Badenden endlich aus der Illegalität befördern. Dann könnten sie noch entspannter in den Kiessee gehen. Zumal die Verpflichtung, die die Stadt eingeht, die wäre, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist – also fast keine. Das nicht zuzulassen, klingt seltsam und ist es auch.

Noch absurder wird es aber im Streit um die Bojenkette, die einen möglichen Badebereich abgrenzen könnte. Denn dafür will nun keiner verantwortlich sein. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) weist das in einem internen Schreiben „kategorisch zurück“. Überhaupt sei das Umweltamt nicht fürs Baden zuständig. Derlei – und hier wird es spannend – „personal- und sachkostenintensive“ Dinge würden dazu führen, dass die Mitarbeiter ihre anderen wichtigen Aufgaben „vernachlässigen“. Soll das etwa eine Entschuldigung fürs Nichtstun sein?

Hallo! Es geht hier nicht darum, eine stadteigene Raketenstation aufzubauen. Sondern darum, Verwaltungshandeln der Realität anzupassen. Wie war das mit dem bürgernahen, offenen Rathaus? Meine Fresse!

