Verwaiste Kuscheltiere In der Buchhandlung Dierbooks sind in den vergangenen Wochen mehrere Kuscheltiere vergessen worden. Die Besitzer können sich im Laden melden und die Kuscheltiere abholen

So sehen die Kuscheltiere aus, die in der Waldheimer Buchhandlung Dierbooks vergessen worden sind. © privat

Haben sich in einigen Familien traurige Szenen abgespielt? Das könnte sich jedenfalls Katja Dierbeck, Inhaberin der Buchhandlung Dierbooks in Waldheim, vorstellen. „Bei uns sind in den vergangenen Wochen drei Kuscheltiere vergessen worden. Die Kinder werden sie bestimmt vermissen, aber vielleicht nicht mehr wissen, wo sie sie vergessen haben“, so Katja Dierbeck. Ein weißer Bär sei am vergangenen Freitag liegengelassen worden, ein brauner Bär und ein Hase sind schon länger da. „Die Drei gucken schon ganz traurig. Die Besitzer können sich gern im Laden melden und die Kuscheltiere abholen“, so die Buchhändlerin. (DA/fk)

