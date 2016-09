Verurteilter kurz vor der Grenze verhaftet Ein Serbe wurde zum Gefängnis verurteilt, trat seine Strafe aber nicht an. Die Flucht über die A 17 gelang ihm nicht.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten Mittwochnacht an der A-17-Ausfahrt Bad Gottleuba einen Kleintransporter mit tschechischer Zulassung. Das Auto war in Richtung Tschechien unterwegs. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Mitfahrers aus Serbien stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Eigentumskriminalität besteht. Der Gesuchte wurde am Landgericht Hamburg verurteilt und stellte sich nicht seinem Haftantritt, teilt die Bundespolizei mit. Deshalb wurde nach dem Mann gefahndet.

Kurz vor der Grenze endete die Fahrt für den Serben, der nach Eröffnung des Haftbefehls direkt in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden gebracht wurde, wo er jetzt seine Haftstrafe von 946 Tagen verbüßt.

Auch der 40-jährige Fahrer ist kein unbeschriebenes Blatt. Derzeit liegt für ihn eine Wiedereinreisesperre für das Bundesgebiet vor, die noch bis in das Jahr 2019 andauert. Nach polizeilicher Sachbearbeitung musste er Deutschland verlassen. (SZ)

