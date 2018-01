Verurteilter Betrüger gefasst Bei einer Kontrolle auf der A 17 zog die Bundespolizei einen VW aus dem Verkehr. Der Fahrer hat noch weit über ein Jahr Gefängnisstrafe abzusitzen.

© Symbolfoto: dpa

Breitenau. Er war wegen schweren Diebstahls und Betrugs mehrfach verurteilt worden, jetzt sitzt er im Gefängnis: Am Montag hat die Bundespolizei der Inspektion Berggießhübel auf der A 17 einen Mann kontrolliert und sofort verhaftet.

Die Beamten hatten einen VW Passat mit schwedischer Zulassung herausgewunken. Der Fahrer (44 Jahre), serbischer Staatsangehöriger, konnte sich ausweisen und wollte weiter nach Schweden reisen. Eine intensive Überprüfung im Fahndungssystem brachte jedoch einiges zutage: Der Serbe wurde im Jahr 2012 wegen schweren Bandendiebstahls in drei Fällen und gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in vier Fällen zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Davon war eine Reststrafe von 481 Tagen noch zu verbüßen. Der Serbe wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht.

Eine Stunde später geriet ein Mercedes mit französischer Zulassung in den Fokus der Einsatzkräfte. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen. Bei der Überprüfung der Reisedokumente der Insassen aus Georgien, Bulgarien und Armenien brauchten die Polizisten all ihre Erfahrungen. Der „Bulgare“ hatte offensichtlich mit solch einer polizeilichen Arbeit nicht gerechnet. Der vorgelegte Reisepass wurde als Totalfälschung erkannt und beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der „Bulgare“ georgischer Staatsangehöriger ist. Gegen den Fahrer, armenischer Staatsangehöriger, wurde wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise des Georgiers Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erstattet. Der Georgier (28 Jahre) wurde nach Tschechien zurückgeschoben. (szo)

zur Startseite