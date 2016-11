Verursacher eines tödlichen Autobahnunfalls kommt vor Gericht Der Verursacher eines tödlichen Unfalls auf der Autobahn 14 muss sich im Januar vor dem Amtsgericht Grimma verantworten.

Der damals 37-Jährige soll am 27. Mai 2015 in Höhe der Raststätte Muldental übersehen haben, dass der Verkehr vor ihm stockte. Er fuhr mit seinem Sattelschlepper auf. Fünf Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Ein 52 Jahre alter Autofahrer starb. Ein zweiter Autofahrer liegt bis heute im Koma. Zwei Frauen wurden schwer und zwei Kinder leicht verletzt. Der Prozess ist für den 18. Januar 2017 terminiert. (dpa)

