Verursacher des SEK-Einsatzes in Krankenhaus eingewiesen

In Ebersbach wardie Polizei mit einem Großaufgebot von Spezialkräften vor Ort und verhaftete einen Mann. © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Nachdem Beamte des Spezialeinsatzkommandos der sächsischen Polizei am Mittwochnachmittag einen 24-jährigen Tatverdächtigen in dessen Wohnung an der Oberlausitzer Straße in Ebersbach vorläufig festgenommen hatten, dauerten die Einsatzmaßnahmen der Kriminalpolizei vor Ort bis etwa gegen 18.30 Uhr an. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten Polizisten mehrere Schwerter, Dolche und Messer sowie einen Säbel sicher. Eine Schusswaffe fand sich nicht in den Räumen, jedoch entdeckten die Beamten eine Packung mit Luftgewehrmunition.

Auf ärztlichen Rat hin wurde der junge Mann in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Ob er zur Tatzeit unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, wird die Analyse einer Blutprobe zeigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Störens des öffentlichen Frieden durch das Androhen von Straftaten dauern an. (szo)

