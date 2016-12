Verunsicherung über Werber an der Haustür Der Arbeiter-Samariter-Bund möchte so neue Mitglieder gewinnen. Für Zweifler ist eine Telefonnummer geschaltet.

© Symbolfoto/Thomas Lehmann

Einige Leisniger Senioren sind verunsichert: Bei ihnen haben Ende vergangener Woche Personen geklingelt, die sich als Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Regionalverband Leipzig vorgestellt haben. Die Frau und der Mann sind vor allem im Neubaugebiet an der Jahnstraße/Sachsenplatz unterwegs gewesen. „Die Frau hat gesagt, dass der ASB Geld und neue Mitglieder benötigt. Wir haben uns das angehört, und am Ende eine Beitrittserklärung ausgefüllt“, sagt eine ältere Dame, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie, sowie andere Frauen auch, die sich in Leisnig auf der Straße über dieses Thema unterhielten, haben Angst, dass sie Betrügern aufgesessen sind. „Denn die Frau, die bei uns war, hat sich nicht richtig vorgestellt“, sagt die Seniorin.

Gabriele Rothe ist Leiterin Marketing beim ASB Regionalverband Leipzig. Sie sagte am Montag auf DA-Nachfrage: „Wie andere Wohlfahrtsorganisationen auch wirbt der ASB in regelmäßigen Abständen Mitglieder, die die gemeinnützige Arbeit des Verbandes unterstützen. Wir bedienen uns dafür professioneller Werbegesellschaften. Die Mitarbeiter sind tatsächlich in Leisnig unterwegs.“

Sie kann die Beunruhigung der Bürger verstehen und zählt deshalb auf, an welchen Merkmalen die „echten“ Werber zu erkennen sind: „Die Mitarbeiter weisen sich durch eine Werbevollmacht aus, sind ordentlich gekleidet und nehmen kein Bargeld an. Die Werbevollmacht sollte sich jeder Bürger vorzeigen lassen, um Missbrauch durch nicht legitimierte Personen zu verhindern.“ Zudem würden die Frauen und Männer Mitarbeiterausweise besitzen. „Diese sind nahezu fälschungssicher und werden regelmäßig durch uns kontrolliert“, sagte sie.

Gabriele Rothe verweist auf Telefonnummern, die die Bürger im Zweifelsfall anrufen können: „Bei Fragen zur Mitgliedschaft geben die Soziale Leitstelle des ASB Leipzig, Tel. 0341 686868, oder Mitarbeiter unter der gebührenfreien Mitglieder-Hotline des ASB-Bundesverbandes 0800 2722255 Auskunft.“

Diese Form der „professionellen Mitgliederwerbung ist nur ein Teil der langfristig angelegten Bemühungen, ständig Bürger für den ASB zu begeistern“, erklärte sie. Jeder Bürger könne allerdings sofort und jederzeit wieder austreten – „ohne dass ihm irgendein Schaden entsteht“, so ASB-Sprecherin Gabriele Rothe.

