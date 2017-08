Kommentar Verunsicherung der Dieselfahrer: Der Verbrenner hat Zukunft Der Diesel ist nach dem Abgas-Skandal ins Gerede gekommen. Die Skepsis gegenüber dem Selbstzünder wächst auch im Landkreis Meißen. Ein Kommentar von SZ-Redakteur Jürgen Müller.

Jürgen Müller © Archiv/Claudia Hübschmann

Dieselfahrer sind verunsichert. Erst wird aufgedeckt, dass Schummelsoftware in Autos eingebaut wird, die dafür sorgt, dass auf dem Prüfstand weniger Emissionen ausgestoßen werden als im normalen Fahrbetrieb. Nun hat ein Gericht entschieden, dass in Stuttgart Dieselautos aus der Stadt verbannt werden dürfen, was noch lange nicht heißt, dass das auch geschieht. Lohnt es sich also noch, einen Diesel zu kaufen oder einen Benziner?

Die Antwort ist ein uneingeschränktes Ja. Für hocheffiziente Verbrennungsmotoren gibt es auf absehbare Zeit keine vernünftige Alternative. Elektroautos sind zu teuer, haben zu geringe Reichweiten und vor allem gibt es viel zu wenige Ladestationen. Zudem dauert der Ladevorgang viel zu lange. Zwar kommen aus dem Auspuff keine Emissionen, die entstehen aber vorher. Nämlich dann, wenn der Strom erzeugt wird. Und energiesparend sind sie auch nicht. Das Herstellen und Recyceln von Solarzellen und Windrädern verschlingt Unmengen an Energie und erzeugt Emissionen.

Fahrverbote bringen global gesehen gar nichts, wenn unsere alten, stinkenden Autos in die Dritte Welt verschifft werden und dort ihre schädlichen Abgase in die Atmosphäre schleudern. Hier muss der Hebel angesetzt werden, statt hochmoderne Technik zu verbieten. Deutschland kann die Welt nicht retten, da müssen schon alle mitziehen.

Links zum Thema Problemfall Diesel

E-Mail an Jürgen Müller

zur Startseite