Verunsicherung bei Telefonanschlüssen Schreiben der Telekom sorgen bei Anwohnern für Stirnrunzeln. Der Bürgermeister hat Ratschläge für die Betroffenen.

Strehla. Nach eigenen Angaben erreichen die Stadtverwaltung derzeit viele Fragen von verunsicherten Strehlaern zum Thema Telefonanschlüsse. Grund sind laut Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) Schreiben der Telekom, die die Bürger erhalten haben und in denen von einer Kündigung bisheriger Verträge die Rede ist. Das habe mit der Umstellung von Anschlüssen auf die Digitaltelefonie zu tun. „Viele bringen das mit dem Breitbandausbau in Zusammenhang“, so der Bürgermeister diese Woche bei seinem Bürgerstammtisch zu dem Thema. Beides habe aber miteinander nichts zu tun, erklärte der Stadtchef. Die Umstellung der Telefonanschlüsse erfolge unabhängig vom Ausbau der Datennetze. Jeromin appellierte an Betroffene, die Fristen in den Schreiben zu beachten. „Was man auf keinen Fall machen darf: Warten.“ Die Bürger sollten rechtzeitig den Kontakt zur Telekom oder einem anderen Telefonanbieter suchen, um sich über technische und vertragliche Möglichkeiten für ihren Anschluss zu informieren. Wer das nicht mache, der riskiere irgendwann ohne Telefonanschluss dazustehen, warnte der Bürgermeister. (SZ/ewe)

