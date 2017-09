Verunglückter Görlitzer Radfahrer ist verstorben Eine 20-jährige Frau hatte den Radfahrer beim Abbiegen mit ihrem Renault erfasst.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich Montagnachmittag an der Schützenstraße in Görlitz ereignet hat, ist der verunglückte, 66 Jahre alte Radfahrer am Dienstagnachmittag in einem Klinikum seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Eine 20-jährige Frau hatte den Radfahrer beim Abbiegen mit ihrem Renault erfasst. Die Ermittlungen der Verkehrsunfalldienstes der Polizeidirektion zum genauen Hergang der Kollision dauern an. (szo)

