Verunglückte Frau am Lilienstein gerettet Eine 79-Jährige stürzt beim Wandern. Ein Hubschrauber musste gerufen werden.

Bergwacht und Rettungsdienst rückten zum Lilienstein aus. © Bergwacht

Die Bergwacht von Bad Schandau und Sebnitz wurde am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, zu einer gestürzten 79 jährigen Frau an den Nordaufstieg des Liliensteins gerufen. Der Frau ist beim Aufstieg schwindlig geworden, weshalb sie stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht zu. Ein Arzt führte zusammen mit den Kameraden der Bergwacht und dem Rettungsdienst die Erstversorgung durch, während der Abtransport vorbereitet wurde. Die Patientin wurde mit einem Hubschrauber zum Fuß des Lilienstein transportiert und der Besatzung eines dort wartenden Rettungswagens übergeben. Mit diesem wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. (mf)

zur Startseite