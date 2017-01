Vertreter aus Tharandter Orten treffen sich

Die Ortschaftsräte von Tharandt und Ortsteilen treffen sich diesen Januar wieder zu ihren Sitzungen. Am 17. Januar, um 19 Uhr, diskutiert der Ortschaftsrat von Kurort Hartha über aktuelle Themen im Dorfgemeinschaftshaus in Grillenburg.

Am 26. Januar sitzen zeitgleich die Pohrsdorfer und die Tharandter Ortschaftsräte zusammen. Um 19.30 Uhr treffen sich die Mitglieder des Ortschaftsrates Pohrsdorf im Kulturraum der Alten Schule im Tharandter Ortsteil Pohrsdorf. Die Mitglieder des Tharandter Ortschaftsrates kommen ebenfalls am 26. Januar zusammen. Sie treffen sich um 19 Uhr im Ratssaal der Stadtverwaltung Tharandt, um über aktuelle Themen und Probleme zu sprechen. Einwohner sind zu den öffentlichen Sitzungen der einzelnen Ortschaftsräte willkommen und haben natürlich auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen beziehungsweise Anregungen zu geben und auf Probleme in ihren Orten aufmerksam zu machen. (SZ)

