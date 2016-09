Vertragsverlängerung als Überzeugungstat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Cheftrainer Uwe Neuhaus vorfristig verlängert. Der neue Kontrakt gilt bis Juni 2019 und für die 2. sowie die 1. Liga.

Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge (l) und Cheftrainer Uwe Neuhaus (r) wollen auch künftig zusammenarbeiten.

Wenn Ralf Minge im Anschluss an die Spieltags-Pressekonferenz aufs Podium kommt, geht es meist ums Personal. Diesmal ist es die „wichtigste Personalie im Verein überhaupt“, findet Dynamos Sportvorstand. Trainer Uwe Neuhaus darf über das Saisonende hinaus bleiben, sein Vertrag wurde bis 2019 verlängert. Die Nachricht also solche überrascht nicht, allenfalls der Zeitpunkt. Nach drei Spieltagen ist es eigentlich noch zu früh, um von einem gelungenen oder misslungenen Saisonstart zu sprechen. „Ich finde den Zeitpunkt genau richtig“, sagt Neuhaus. Und auch, „dass es irgendwie ja eine logische Konsequenz“ se“. Das ist unbestritten. Seit seiner Unterschrift - auf den Tag genau vor 17 Monaten - läuft es bei Dynamo. Der Zweitliga-Aufstieg war die Krönung einer Entwicklung, die sich nicht nur in der Tabelle, sondern auch bei der Zusammenstellung des Kaders und der Spielweise der Mannschaft ablesen lässt. „Der sportliche Erfolg ist das eine, die Art und Weise das andere“, sagt Minge.

Die gegenseitige Zuneigung und das Vertrauen müssen also groß sein, wenn man schon so zu frühzeitig „Planungssicherheit schafft“, wie es Minge formuliert. Die beiden tauschen denn auch artig Komplimente aus, Neuhaus spricht von der „guten Stimmung zur Mannschaft, zur sportlichen Führung und zu den Gremien“. Der Westfale erinnert aber mahnend, dass dies durch die Erfolge natürlich begünstigt wurde. „Es wird auch Täler geben, durch die wir dann gemeinsam durch müssen.“ Das kann man als Mahnung verstehen, bei einer Negativserie nicht gleich die Geduld zu verliehen, sondern am Trainer festzuhalten. Dies ist eine Tugend, die bisher nicht unbedingt zu den Stärken des Vereins zählte.

Die Laufzeit bis 2019 ist auch logisch, birgt aber das Risiko, dass Dynamo im Falle einer vorzeitigen Trennung zwei Cheftrainer bezahlen müsste. Der Vertrag gilt für die beiden obersten Ligen, auch das überrascht nicht, zeigt aber die Ambitionen. „Wir sind alle überzeugt, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind“, erklärt Minge. „Es ist noch Luft nach oben.“

Den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung kann die Mannschaft am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) beim Tabellenzweiten Hannover 96 gehen. Der Absteiger wird am Saisonende ein Aufsteiger sein, „da bin ich mir sicher“, meint Neuhaus. „Die Mannschaft hat einfach Qualität. Da sind Spieler drunter, die in dieser Liga fast unterfordert sind.“ Der Trainer lobt auch die Personalpolitik der Niedersachsen. „Der Kader ist nach dem Abstieg nicht auseinandergefallen. Sie haben wichtige Spieler gehalten wie Salif Sané, nicht zugelassen, dass er geht.“ Trotzdem fordert Neuhaus von seiner Mannschaft, sich „nicht zu ergeben und frech aufzuspielen“. Ob er dabei erneut die gegen RB Leipzig im Pokal getestete Defensiv-Taktik wählt, ließ er offen. Fehlen werden auf jeden Fall Giuliano Modica und Niklas Landgraf.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Ballas, J. Müller, F. Müller - Hauptmann - Kreuzer, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Testroet.

