Vertragen sich Geflügel, Kaninchen und Reptilien? Die drei Tierzuchtvereine in Roßwein unter einem Dach? Der Bürgermeister findet die Idee gut, die Vereine weniger.

Osiris-Vorsitzender Robby Riedel kann sich nicht so recht vorstellen, dass sich die Tiere anderer Vereine in der Nähe seiner Reptilien sonderlich wohlfühlen werden. © André Braun/Archiv

Roßwein. Anlässlich der Ausstellung der Rassegeflügelzüchter in Roßwein beklagte jüngst der Verein, dass er immer weniger jugendliche Mitglieder findet. Doch die Idee von Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), die drei Tiervereine in Roßwein unter einem Dach zu vereinen, stößt auf Skepsis. Lindner hat dabei vor allem die Organisation im Blick. Er fürchtet das Sterben vieler Vereine in den nächsten Jahren. „Vielen Vereinen fehlen einfach Mitglieder, die Verantwortung übernehmen wollen, und die die Zeit haben, auch noch die Verwaltung zu übernehmen“, sagt er am Mittwoch auf DA-Nachfrage. Seine Idee: Die drei Vereine, die sich mit Tieren befassen, unter ein Dach zu bringen, mit nur einem Vorstand. Ähnlich wie es bei den Sportvereinen in Roßwein auch geklappt habe.

Trotz Nachwuchssorgen sieht Ulrich Grützner vom Rassegeflügelzuchtverein Roßwein und Umgebung den Vorschlag kritisch: „Wir sind doch ganz anders gelagert," erzählt er dem Döbelner Anzeiger. „Schon die Zusammenlegung mit Döbeln hat nicht funktioniert." Außerdem sei jeder Verein versucht, sich zu erhalten, gibt er zu bedenken. Hinzu kommt, dass die Tiere und die Interessen der Halter zu unterschiedlich sind. Vielmehr wollen er und sein Verein andere Wege beschreiten. Doch welche dies konkret sein sollen, dazu will er sich nicht äußern.

Ähnlich sieht das auch Robby Riedel vom Aquarien- und Terrarienverein Osiris. „Wer sich für Aquaristik interessiert, hat selten Interesse an Kaninchen und Hühnern", findet er. Außerdem sei sein Verein auch kein Zuchtverein. Vielmehr sei man darauf ausgelegt, die Tiere zu präsentieren. Deswegen hat der Verein auch eigene Räumlichkeiten in einer Schule. „Schwer vorstellbar, dass jemand seine Rassehühner neben einem Brillenkaiman ausstellen möchte“, glaubt er. Den anders als Hühner oder Kaninchen braucht man für Fische oder Schlangen ein festes Aquarium oder Terrarium. Hinzu kommen die Kosten. „Wir benötigen sehr viel Strom für die Beheizung. Diese Kosten könnten wir anderen Vereinen nicht zumuten. Das würden die aus gutem Grund nicht mitmachen“, erklärt er gegenüber dem DA.

Zudem plagen den 1981 gegründeten Verein auch keine Mitgliedersorgen. „Wir sind 17 Mitglieder und davon sieben Jugendliche. Mehr könnten wir gar nicht betreuen. Wir wollen, dass die Jugendlichen bei uns etwas lernen. Und das geht nur in einer überschaubaren Zahl."

Der dritte Tierverein ist der Rassekaninchenzuchtverein Roßwein. Wie dessen Mitglieder zu den Vorschlägen von Bürgermeister Veit Lindner stehen, war leider nicht zu erfahren. Vom Vorstand war trotz mehrfacher Versuche niemand zu erreichen.

zur Startseite