Vertrag über Hilfe für O-See-Challenge

Die O-See-Challenge lockt jährlich Tausende Besucher an den Olbersdorfer See. Hier ist eine Szene vom Start aus dem Jahr 2014 zu sehen. © Rafael Sampedro

Zittau/Olbersdorf. Nach Befindlichkeiten in den letzten Jahren soll die Unterstützung für die O-See-Challenge nun zwischen den Ausrichterverein, Olbersdorf und Zittau per Vertrag geregelt werden. Der Stadtrat hat den Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) beauftragt, Verhandlungen dafür aufzunehmen. Das Stadtoberhaupt sagte, dass er bereits positive Signale vom Olbersdorfer Bürgermeister erhalten habe, die endgültige Entscheidung aber beim Gemeinderat liege. Darüber hinaus soll Zenker im Auftrag des Stadtrates versuchen, weitere Gemeinden aus dem Naturpark Zittauer Gebirge in die Verhandlungen einzubeziehen.

Die Gemeinde Olbersdorf hatte mehrfach beklagt, dass alle Gemeinden von der Großveranstaltung profitieren, aber sich nur wenige an der Unterstützung beteiligen. Sie selber leistet von allen Städten und Gemeinden den größten Anteil.

Die O-See-Challenge ist international aufgestellt und sorgt für eine wachsende Bekanntheit des Zittauer Gebirges. (SZ/tm)

