Vertrag für neue Kita geschlossen In Bannewitz ensteht eine Kindertagesstätte für 115 Kinder. Mit dem Betreiber wurden jetzt alle Unterlagen besiegelt.

Bannewitz. Die Verträge mit dem künftigen Betreiber der neuen Kindertagesstätte in Bannewitz sind beschlossene Sache. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung dem zinsfreien Erbbaurechtsvertrag zugestimmt. Dieser wurde bereits Ende November von der Gemeinde Bannewitz und dem Träger der neuen Kita, der Thüringer Sozialakademie, unterschrieben.

Die Gemeinde hat das etwa 3 200 Quadratmeter große Grundstück an der Boderitzer Straße in Bannewitz gekauft. Der Träger der Kita, der auch den Bau des neuen Kinderhauses finanziert, bekommt das Erbbaurecht bis zum Ende des Jahres 2037 bestellt. Nach Ablauf dieser Frist geht das rund zwei Millionen Euro teure Gebäude entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde Bannewitz über.

Bereits vorige Woche wurde an dem Neubau Richtfest gefeiert. Das Haus für insgesamt 115 Krippen- und Kindergartenkinder entsteht auf dem großen Baufeld nahe der B 170, auf dem derzeit auch die Erschließungsarbeiten für rund 60 Eigenheime vonstatten gehen. Ab September sollen die ersten Knirpse die neue Kindertagesstätte beziehen. Das sind nach aktueller Planung zunächst sieben Krippenkinder und acht Kinder, die den Kindergarten besuchen werden. Nach und nach soll das Haus dann ausgelastet werden. (SZ/ves)

