Vertrag für Glasinvest-Wohnungen unterzeichnet Die Volkssolidarität will 53 Quartiere für Betreutes Wohnen an der Meißner Straße betreiben.

So könnten die Gebäude mit den Seniorenwohnungen im Hof auf dem Gelände zwischen Meißner Straße, Hauptstraße und Freiligrathstraße aussehen. © Animation/aT2Architektur Tragwerk

Dort, wo gerade das Glasinvest-Hochhaus an der Meißner Straße in Radebeul-Ost abgerissen wurde, sollen auch Gebäude mit 53 Wohnungen für Betreutes Wohnen gebaut werden. Am Mittwochnachmittag haben der künftige Betreiber der Wohnanlage, die Volkssolidarität Elbtalkreis, sowie die Bauherren von den Firmen Hentschke Bau und Sächsische Wohnimmobilien GmbH dafür die Verträge unterschrieben.

In drei Häusern, die die Namen Radebeul, Enzia und Zaria tragen, sollen Wohnungen mit Größen von 60 bis 77 Quadratmetern eingerichtet werden. Im Dachgeschoss des einen Hauses soll es zudem Wohnungen mit knapp 80 und 92 Quadratmetern geben, die einen umlaufenden Balkon haben. Die Kaltmiete wird mit elf bis 13 Euro je Quadratmeter in dem Angebot der Volkssolidarität angegeben. Die Betreuungspauschale beträgt für den Monat 169 Euro. Dazu gehört beispielsweise ein 24-Stunden-Hausnotruf, etwa bei lebensbedrohlichen Notfällen, und ein 24-Stunden Bereitschaftsdienst der Volkssolidarität bei individuellen Notrufen, etwa wenn jemand aus dem Bett gefallen ist oder für den eigenen Pflegedienst.

Offenbar sind solche Wohnungen sehr begehrt. Denn obwohl noch nicht ein Stein für den Aufbau gesetzt wurde, saßen gestern bei der Vertragsunterzeichnung gleich zwei Dutzend Senioren dabei, um zu hören, wie es auf der jüngsten Radebeuler Baustelle vorangehen soll.

Volker Böhme von der Hentschke Bau GmbH sagte, dass das Bebauungsplanverfahren noch laufe. Er hoffe auf die Baugenehmigung der Stadt im Frühjahr 2017.

Frank Stritzke, Geschäftsführer der Volkssolidarität, nannte den Spätherbst 2018 als gewünschten Einzugstermin – wenn die Baugenehmigung bald kommt und das Bauwetter im Winter 2017/18 dem Vorankommen nicht hinderlich ist.

In den nächsten 20 Jahren, so die Volkssolidarität, würden im Landkreis Meißen fast 2 000 Pflegeplätze fehlen. Die Nachfrage nach derartigen Wohnungen sei entsprechend groß.

Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) nannte das Glasinvest-Vorhaben das letzte Viertel im Plan der Stadt, Radebeul-Ost neu und modern zu gestalten. Mit den Sidonienhöfen und dem Bahnhofsareal sei der größere Teil bereits entstanden.

