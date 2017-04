Vertrag für Brücke am Dreiländerpunkt bei Zittau Die Finanzierungsvereinbarung steht. Nun soll ein Antrag auf EU-Fördermittel gestellt werden.

Zittau/Breslau. In Breslau haben am Donnerstag Leszek Loch, Direktor des Niederschlesischen Verkehrs- und Eisenbahndienstes (DSDIK ) in Breslau, Josef Horinka, Bürgermeister von Hradek n. N., und Zittaus Oberbürgermeister Zenker (Zkm) die Finanzierungsvereinbarung der Eigenanteile zum Projekt für die Brücke am Dreiländerpunkt von Tschechien, Polen und Deutschland unterzeichnet. Darüber hat die Stadt Zittau informiert. Bei der Unterzeichnung zugegen gewesen ist auch der Marschall der Woiwodschaft Niederschlesien, Cezary Przybylski. Damit haben sich die Partner auch auf die weitere Terminplanung verständigt: Sie wollen bis zum Oktober dieses Jahres einen gemeinsamen Antrag beim EU-Programm „Interreg Polen-Sachsen 2014-2020“ zum Projekt der Dreiländerbrücke und damit verbundener touristischer Infrastruktur einreichen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir es durch die gute Zusammenarbeit im Kleinen Dreieck geschafft haben, dass Projekt so weit voranzutreiben“, so Oberbürgermeister Thomas Zenker. Die Partner gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Förderung für die Brücke sehr hoch ist. Vor der Unterzeichnung stellte der Direktor des Niederschlesischen Verkehr- und Eisenbahndienstes in Breslau, Leszek Loch, technische Details zur Brücke vor. Die derzeitigen Planungen werden auf Basis des tschechischen Entwurfs von 2015 fortgesetzt. Diese sehen eine vier Meter breite Brücke mit einem Mittelplateau von sieben Metern Durchmesser vor.

Das Projekt zwischen den drei Nachbarländern gewinnt an Fahrt, seitdem die Bürgermeister des Kleinen Dreiecks mithilfe des Liberecer Hejtmanns Martin Pùta den Marschall der Woiwodschaft Niederschlesien, Cezary Przybylski, für die Dreiländerbrücke gewinnen konnten. Oberbürgermeister Zenker ist für dieses Engagement dankbar: „Wir sind sehr froh, dass wir mit dem DSDIK einen sehr professionellen und schlagkräftigen Partner für die konkrete Projektumsetzung gewinnen konnten. Das haben wir besonders dem Umstand zu verdanken, dass der Marschall sich mit voller Überzeugung der Sache angenommen hat.“

Zudem haben die angrenzenden drei Landkreise dem Städtebund Kleines Dreieck finanzielle und politische Unterstützung zugesagt. Am Dreiländerpunkt wurde am 1. Mai 2004 im Rahmen der Feierlichkeiten zum Beitritt weiterer zehn europäischer Staaten zur Europäischen Union der Beitritt Polens und der Tschechischen Republik mit dem Nachbarn Deutschland festlich begangen. Aus diesem Anlass wurden drei provisorische Brücken errichtet und die gemeinsame Idee einer Brücke am Dreiländerpunkt entwickelt. Nach einem Architekturwettbewerb im Jahr 2009 ist nun die nächste konkrete Etappe erreicht. (SZ)

