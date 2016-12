Vertrag für Asylfläche aufgelöst Die Radeberger Stadträte entschieden sich dafür, die Fläche an der Pulsnitzer Straße nicht mehr dem Kreis zu überlassen.

Diese Fläche hatte die Stadt an den Kreis verpachtet. © Thorsten Eckert

Der Stadtrat hat Mittwochabend einstimmig zugestimmt, den vor gut einem Jahr mit dem Landkreis abgeschlossenen Pachtvertrag für die Wiese an der alten Turnhalle Pulsnitzer Straße aufzulösen. Der Landkreis hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle dringend nach Flächen gesucht, um in Leichtbauweise Flüchtlingsunterkünfte bauen zu können. Die Stadt Radeberg hatte daraufhin befristet für fünf Jahre die derzeit nicht genutzte Außenfläche der alten Turnhalle angeboten. Auch, um zu verhindern, dass vorübergehend Schulsporthallen mit Asylsuchenden belegt werden müssen. Eine entsprechende Verzichtsklausel seitens des Landkreises hatte Radeberg in den Pachtvertrag eingearbeitet. Nun sind die Flüchtlingszahlen massiv zurückgegangen, der Landkreis braucht die Fläche nicht mehr. (SZ/JF)

