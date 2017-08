Verteidigungsministerin zu Gast in Hainewalde

Verteitigungsministerin Ursula von der Leyen trifft in Hainewalde ein. © Matthias Weber Verteitigungsministerin Ursula von der Leyen trifft in Hainewalde ein.

Sie folgte einer Einladung des Unternehmerverbandes.

Das Roaperradl in Hainewalde war gut gefüllt.

Hainewalde. Ursula von der Leyen (CDU) ist am Dienstagabend im Roaperradl Hainewalde zu Gast. Sie diskutiert zur Stunde (21 Uhr) mit mit Unternehmern der Region. Sie war vom Allgemeinen Unternehmerverband Zittau und Umgebung eingeladen worden und stieß auf große Resonanz. Was genau die Ministerin zu sagen hatte und zu hören bekam, lesen Sie im Donnerstag in der SZ und exklusiv bei sz-online. (szo)

