Aus dem Gerichtssaal Verteidiger steht selbst vor Gericht Ein Rechtsanwalt aus Chemnitz soll Richter Janke Ehrlich beleidigt haben. Sein Verteidiger hält die Richterin für befangen.

Der Hammer eines Richters liegt im Gerichtssaal. © Symbolbild/dpa

In der Verhandlung am 14. November 2016 vorm Amtsgericht Döbeln soll der Verteidiger aus Wut über einen abgelehnten Aussetzungsantrag den vorsitzenden Richter Janko Ehrlich beleidigt haben. Er sagte zu ihm: „Sie können mich mal.“ Da die Worte in einem abwertenden Ton geäußert wurden, ging Richter Ehrlich von einer Beleidigung aus. Der Verteidiger erhielt einen Strafbefehl. Er sollte ein Bußgeld in Höhe von 1800 Euro zahlen. Das hat er nicht akzeptiert.

Zu der Äußerung war es gekommen, weil der Verteidiger elektronisch einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt hatte. Doch der war nicht in der Gerichtsakte. Um in die Akte einsehen zu können, beantragte er am 14. November 2016 gleich zu Beginn der Verhandlung das Verfahren gegen seinen Mandanten auszusetzen. Dem kam Richter Janko Ehrlich nicht nach. Er unterbrach das Verfahren, dass 11 Uhr begonnen hatte. 14.30 Uhr sollte die Verhandlung fortgesetzt werden.

Genug Zeit für den Verteidiger, um in die Akte einzusehen. Doch der Verteidiger und sein Mandant hatten am Verhandlungstag weitere Termine. Der Verteidiger befürchtete, dass Richter Ehrlich unter Umständen einen Sitzungshaftbefehl gegen seinen Mandanten veranlassen würde. Er wollte erneut, dass die Verhandlung ausgesetzt wird. Doch Richter Ehrlich bestand darauf, dass das Verfahren um 14.30 Uhr weiterverhandelt wird. Daraufhin soll es zu der beleidigenden Äußerung gekommen sein.

Gleich zu Beginn der Verhandlung gegen den Chemnitzer Rechtsanwalt weist Verteidiger Rechtsanwalt Hansjörg Elbs aus Dresden darauf hin, dass das Verfahren von Anwaltsverbänden und Juristen aufmerksam beobachtet wird. Wenn sein Mandant schuldig gesprochen wird, könnte es Auswirkungen darauf haben, dass kein Verteidiger sich mehr getraut, vor Gericht etwas zu sagen. Außerdem sei der Satz: „Sie können mich mal“, keine Beleidigung. „Er hätte auch lauten können: Sie können mich mal anrufen oder mit mir Essen gehen.“

Außerdem will er einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin Christa Weik stellen. Er fragt sie, ob sie mit dem Richter Janko Ehrlich per Du ist, zu ihm eine freundschaftliche Beziehung unterhalte und ob sie mit ihm über den Fall gesprochen habe. In dem Fall wäre die Neutralität nicht mehr gewahrt. „Ich habe mich nicht für befangen gehalten“, sagt Richterin Christa Weik. Dass sie mit Richter Ehrlich per Du ist, gibt sie zu. „Ich arbeite mit Richter Ehrlich zusammen. Natürlich sagen wir du.“ Die anderen Fragen verneint sie. „Ich habe mit Richter Ehrlich nicht über den Fall gesprochen“, sagt sie. Daraufhin stellt der Verteidiger keinen Befangenheitsantrag.

In der Zeugenvernehmung schildert Richter Janko Ehrlich noch einmal das Geschehen. Doch entgegen der Aussage der Richterin sagt er, mit ihrer über den Fall gesprochen zu haben. Daraufhin wirft Verteidiger Elbs ein: „Im Vertrauen auf die Richterin stellte der Angeklagte keinen Befangenheitsantrag. Zeuge Ehrlich sagte, dass er mit ihr über den Fall gesprochen hat.“ Er stellt nun doch gegen die Richterin einen Befangenheitsantrag. Das Verfahren wird fortgesetzt.

