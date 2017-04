Vertagt Konzept, Kosten, Finanzierung: Die Stadträte haben zum Tag der Sachsen noch offene Fragen. Viel Zeit bleibt aber nicht.

Einstimmig: Riesas Stadträte entschieden sich am Mittwoch einhellig dafür, die Entscheidung über eine Bewerbung für den Tag der Sachsen erst bei der nächsten Sitzung zu treffen. Nun muss die Verwaltung bis Anfang Mai schnell eine ganze Reihe von Konzepten erstellen. © Eric Weser

Kommt der Tag der Sachsen 2019 nach Riesa – oder nicht? Über eine Bewerbung für das größte sächsische Volksfest sollten die Stadträte am Mittwochabend im Stern abstimmen. Es kam anders: Die Entscheidung wurde noch einmal vertagt. Nun wird der Stadtrat erst in seiner nächsten Sitzung am 17. Mai darüber entscheiden, ob Riesa eine Bewerbung einreicht. Dann wird es aber auch höchste Zeit: Die Bewerbungsfrist endet Ende Mai.

Den Ausschlag für die Vertagung gab ein Änderungsantrag der Linken. Die hatte moniert, dass bislang kein inhaltliches Grobkonzept vorliege. Außerdem fehle ein vollständiges Finanzierungskonzept mit allen Kosten. Bevor man darüber abstimme, wolle man auch wissen, wie viel Personal für die Vorbereitung nötig sei – und was das koste. „Der vorliegende Antrag der Stadtverwaltung ist noch nicht beschlussreif“, sagt Linken-Fraktionsvorsitzende Uta Knebel. Sie schlägt vor, dass Riesa den Tag der Sachsen auch gemeinsam mit Strehla ausrichten könne – und erwartet außerdem von der Stadt, dass ein Alternativvorschlag kommt, wie man Riesas 2019 anstehendes 900-jähriges Bestehen auch ohne Tag der Sachsen feiern könne – nämlich mit einem Festjahr.

Geschlossen hinter der Bewerbung für den Tag der Sachsen steht dagegen die CDU-Fraktion, sagt Vorsitzender Helmut Jähnel. Auf eine Kampfabstimmung möchte er es aber nicht ankommen lassen. „Wir wollen ein breites Votum!“ Tatsächlich sieht aber auch Jähnel noch eine ganze Reihe offener Fragen. „Deshalb steht die CDU einer Verschiebung nicht im Wege.“ Ähnlich sieht Andreas Näther (SPD): „Wenn wir besser wissen, worauf wir uns damit einlassen, könnten wir unsere Meinung auch hin zu einem größeren Fest ändern.“ Momentan tendiere man eher dazu, das 900-jährige Bestehen eine Nummer kleiner zu feiern – ohne den Tag der Sachsen.

Kritisch ist Stefan Schwager (Freie Wähler): Die Riesaer Haushaltslage sei jedes Jahr angespannt. Auch Wilfried Brendel (Bürgerbewegung) bleibt skeptisch. Ein Imagegewinn sei gut und schön. Aber 2017 sei nicht mehr 1999. „Damals herrschte eine ganz andere Euphorie.“ Selbst die Organisatoren des Tags der Sachsen seinerzeit hätten gesagt, „nie wieder“.

Außerdem seien die Sicherheitsanforderungen viel höher. Vor allem jetzt, da sich die Nutzlosigkeit der sogenannten Nizzasteine gezeigt habe. Ein Test hatte ergeben, dass sie problemlos von Lkws durchbrochen werden können – und sie somit kaum gegen Attentäter helfen. „Die Sicherheit zu erhöhen, wird sich nicht mit 20 000 Euro extra machen lassen.“

Polizeipräsident sichert Hilfe zu

OB Marco Müller (CDU) will das Thema Sicherheit nicht von der Hand weisen. „Bedauerlicherweise gibt es ja mittlerweile jeden Tag irgendwo einen Vorfall.“ Allerdings habe er bereits mit dem Dresdner Polizeipräsident über das Thema gesprochen, der Riesa eine hundertprozentige Unterstützung zugesichert habe. – Um den Stadträten noch einmal die Möglichkeit zu Rücksprachen zu geben, berief der OB eine zehnminütige Sitzungspause ein – offenkundig mit Erfolg: Ein anschließender Beschlussantrag wurde einstimmig angenommen: Damit entscheidet der Stadtrat nun am 17. Mai über die Bewerbung. Zuvor soll die Verwaltung ein inhaltliches Grobkonzept, ein Finanz-, ein Personal- und ein Sicherheitskonzept erarbeiten – und einen Vorschlag unterbreiten, wie ein Festjahr „900 Jahre Riesa“ ohne Tag der Sachsen aussehen könnte.

Ob es bislang schon andere Interessenten für die Auflage 2019 gibt, verrät Maria Müller von der Dresdner Staatskanzlei nicht. „Das geben wir erst nach dem 31. Mai bekannt.“ Wenn eine Stadt die umfangreichen Bewerbungsunterlagen ausgefüllt hat und ein nachvollziehbares Konzept vorlegt, stehen die Chancen nicht schlecht: In der Regel würden sich pro Jahr laut Staatskanzlei lediglich ein oder zwei, manchmal auch drei Städte bewerben.

