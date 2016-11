Versunken, aber nicht vergessen Zwei Männer aus Niesky erinnern am Berzdorfer See an ihr Heimatdorf. Denn das gibt es schon seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.

Reinhard Dieckmann (links) und Ludwig Lange engagieren sich für ihr versunkenes Heimatdorf, unter anderem mit diesem Infokasten am Berzdorfer See. © Bernhard Donke

Versunken ist Quitzdorf zwar schon lange, aber verschwinden soll es nicht aus den Köpfen der Menschen. Vor Kurzem wurde deswegen auf Initiative von Ludwig Lange und Reinhard Dieckmann der Erinnerungsstein für das in den Fluten des Stausees „Quitzdorf“ versunkene Dorf auf dem Säuberg an den Rand des Stausees gesetzt. Daran waren nicht nur die beiden Senioren, sondern auch viele andere ehemalige Quitzdorfer beteiligt, und zwar direkt an der Stelle, wo die alte „Quitzdorfer Straße“ von Diehsa kommend jetzt in das Wasser des Stausees führt.

Inzwischen haben Leute auch schon den Platz des Erinnerungssteines liebevoll bepflanzt. Das zeige doch, dass die Idee bei vielen ehemaligen Quitzdorfern sehr gut angekommen ist, so Lange.

„Für die Besucher des Stausees haben wir jetzt zusätzlich noch einen Infokasten aufgestellt“, sagt er, der wie Reinhard Dieckmann und dessen Familien aus dem 1969 in den Fluten des Stausees versunkenen Ort stammt. „Den Informationskasten hat uns Tischlermeister Helfried Siebenhaar kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir möchten uns bei ihm dafür und bei allen anderen Sponsoren und Helfern für ihre uneigennützige Hilfe bedanken“, sagt Reinhard Dieckmann.

In dem Infokasten können sich Besucher Dokumente und Fotos über die Historie von Quitzdorf und einen Lageplan des versunkenen Dorfes anschauen – für Lange und Dieckmann der beste Weg, sich über den Ort und seine Geschichte zu informieren. Doch beim Stein und dem Infokasten soll es nicht bleiben.

Die Pläne der beiden Ex- Quitzdorfer sehen vor, hier auch noch eine Schutzhütte mit Sitzgelegenheit zu errichten. „Die Absicht haben wir, denn von hier aus hat man einen sehr guten Blick auf die Stelle im See, wo einst unser Heimatdorf stand“, sagt Reinhard Dieckmann. Dafür brauchen sie noch die Genehmigung der Pächtergemeinschaft „Bungalowsiedlung-Säuberg“, um auf der Landzunge zu bauen.

Und die Pläne der beiden heute in Niesky lebenden Männer gehen noch weiter. Sie möchten, dass sich ehemalige Quitzdorfer auch in das kulturelle Leben der Pächtergemeinschaft einbringen, um so die Erinnerung an ihr Heimatdorf wachzuhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. „Wenn uns das gelingt, dann hätten wir mit unserem Erinnerungsstein sehr viel erreicht“, sagt Ludwig Lange.

