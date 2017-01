Versuchter Totschlag in Niesky Ein Mann aus Niesky soll einen anderen in Tötungsabsicht schwer verletzt haben. Vermutlich sind sie nach einem Trinkgelage in Streit geraten.

Der Haftbefehl gegen den 51-jährigen Tatverdächtigen wurde am Amtsgericht Görlitz erlassen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Niesky/Görlitz. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz hat am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl gegen einen 51 Jahre alten Mann erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Görlitz in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, soll der Tatverdächtige am Dienstagabend in Niesky einen 47-jährigen Bekannten in dessen Wohnung an der Muskauer Straße in Tötungsabsicht durch massive Gewalteinwirkung mittels Glasbehältnissen und eines Hammers schwer verletzt haben.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen aus Niesky waren demnach offenbar nach einem Trinkgelage in Streit geraten, die in eine tätliche Auseinandersetzung mündete. Dabei erlitt der 47-jährige Geschädigte zahlreiche massive Verletzungen am Kopf und anderen Stellen des Körpers. Er habe sich aus der Wohnung zu einem nahegelegen Spielcasino retten können, heißt es weiter. Von dort wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Der Mann kam zur Versorgung in ein Klinikum.

Eine Streife des Polizeireviers Görlitz nahm den 51-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Ermittlungen der Mordkommission zum Verdacht des versuchten Totschlags dauern an. (szo)

