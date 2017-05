Versuchter Totschlag in Ebersbach-Neugersdorf

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Nach Polizeiangaben tranken zwei 25 und 35 Jahre alte Männer tranken gemeinsam mit Freunden und Familienmitgliedern in einer Wohnung Alkohol. Dort soll es aus bislang noch ungeklärter Ursache dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Deutschen gekommen sein, wobei der Ältere den Jüngeren mit einem Messer in den Bauch gestochen und ihn so lebensbedrohlich verletzt haben soll.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Messer durchbohrte unter anderem seinen Darm. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland nahm den zur Tatzeit nicht unerheblich alkoholisierten 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Görlitz am Donnerstag Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen versuchten Totschlags.

Dem Täter drohen fünf bis zu 15 Jahre Haft, wobei aufgrund des Versuchs die Strafe milder ausfallen kann. (szo)

