Frau durch fallendes Eisstück verletzt Zittau. Eine 46-Jährige ist an der Frauenstraße von einem Stück Eis am Kopf getroffen und dadurch verletzt worden. Die Frau war am Samstagvormittag zu Fuß unterwegs, als sich aufgrund des starken Tauwetters ein Handteller großes Stück Eis vom Dach eines Mehrfamilienhauses löste und der Passantin auf den Kopf fiel. Die Geschädigte wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden des Hauseigentümers kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Versuchter Raubüberfall am Bahnhof Weißwasser. In der Nacht zu Sonntag soll es in Weißwasser am Bahnhof auf dem Bahnsteig zu einem versuchten Überfall gekommen sein. Laut Aussage des 25-jährigen Geschädigten wartete er am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf seinen Zug, als ihn vier, mit schwarzen Skimasken bekleidete, männliche Personen, ansprachen und nach Geld und Zigaretten fragten. Die Täter sollen im selben Atemzug mit Schlägen gedroht haben, wenn der Geschädigte die Forderungen nicht erfülle. Einer der Täter sprach nach Angaben des Anzeigenerstatters in gebrochenem Deutsch. Der Geschädigte konnte flüchten und rannte direkt zum Polizeirevier. Das Polizeirevier Weißwasser hat die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen aufgenommen. Da es zu den Tatverdächtigen nur vage Hinweise gibt, richten sich die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung vorerst gegen unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Auseinandersetzungen beziehungsweise zu möglichen Tatbeteiligten machen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion (Telefon 03581 468100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbrecher stehlen Werkzeuge aus einem Keller Görlitz. Unbekannte haben an der Scultetusstraße eine mittels Vorhängeschloss gesicherte Kellertür aus den Scharnieren gehoben und sind dann in den Keller einer 78-Jährigen eingebrochen. Unter anderem wurden zwischen dem 31. Januar und dem 4. Februar eine Stichsäge, eine Schlagbohrmaschine und eine Akkulampe der Marke BOSCH entwendet. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Verletzter bei einem Auffahrunfall Eibau. Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntagmittag in Eibau gekommen. Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Ebersbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das vorausfahrende Auto und dessen 56-jährigen Fahrer auf. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro.

Radfahrer mit 2,22 Promille unterwegs Weißwasser. Die Polizei hat einen alkoholisierten Fahrradfahrer erwischt. Der 55-Jährige war den Beamten am Freitagabend aufgefallen, als er die Bautzener Straße in Schlangenlinien entlangfuhr. Der Alkomattest gab einen möglichen Grund für das unsichere Fahrverhalten des Radlers. Der Wert betrug 2.22 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Diebe stehlen 80 Meter Stromkabel Görlitz. Unbekannte haben etwa 80 Meter Baustromkabel von einer Baustelle an der Rauschwalder Straße gestohlen. Die Leitung im Wert von etwa 500 verschwand zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Der Revierkriminaldienst Görlitz ermittelt.

Mutmaßlicher Autodiebstahl scheitert Zittau. Unbekannte haben an der Christian-Keimann-Straße einen Seat Alhambra aufgebrochen und das Zündschloss ausgebaut. Offenbar sollte der Seat in der Nacht zu Samstag gestohlen werden. Die Soko Kfz ermittelt.

Garten-Einbrecher schneiden Zaun auf Görlitz. Unbekannte sind in einer Gartenanlage an der Franz-Künzer-Straße unterwegs gewesen und dort in drei Gärten und in vier Werkzeugschuppen eingebrochen. Aus den Schuppen wurde nichts entwendet. An einem Gartengrundstück wurde in der Nacht zu Samstag ein Maschendrahtzaun aufgeschnitten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Diebe stehlen VW Caddy Herrnhut. Unbekannte haben im Ortsteil Strahwalde einen grauen VW Caddy gestohlen. Das achte Jahre alte Fahrzeug im Wert von etwa 5000 Euro verschwand in der Nacht zu Samstag von der Löbauer Straße. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem VW mit dem Kennzeichen GR-AM 806 wird nun international gefahndet.

Diebe stehlen Wasserkocher Görlitz. Unbekannte sind in einen Bungalow und einen benachbarten Schuppen an der Friedhofstraße eingebrochen und haben einen Wasserkocher gestohlen. Ob in dem Zeitraum 1. bis 3. Februar noch weitere Sachen gestohlen wurden, wird derzeit geprüft. Der Kriminaldienst des Reviers Görlitz ermittelt zur Ergreifung der Einbrecher.

Diebe stehlen Skoda Octavia Bad Muskau. Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen gesichert und verschlossen abgestellten Pkw Skoda Octavia entwendet. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen: NOL-DJ 56 im Wert von etwa 6000 Euro verschwand von der Berliner Chaussee. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Nach Pkw und Kennzeichen wird nun international gefahndet.

Autofahrer ohne Führerschein unterwegs Bad Muskau. Der 27-jährige Fahrer eines Pkw Ford Escort ist ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Dies stellten Beamte des Polizeireviers Weißwasser am Samstagmittag an der Görlitzer Straße fest. Der Beschuldigte kann nun mit einer Anzeige rechnen.

Versuchter Auto-Diebstahl Zittau. Unbekannte haben versucht, an der Bahnhofstraße den Pkw Skoda Octavia eines 34-Jährigen zu stehlen. Der oder die Diebe brachen in der Nacht zu Samstag die Abdeckung des Schlosses der Fahrertür auf und versuchten diese durch Hebeln zu öffnen. Der Versuch scheiterte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Autofahrer mit 1,04 Promille unterwegs Weißwasser. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weißwasser hat einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Am späten Samstagabend wurde der 30-Jährige an der Bautzener Straße kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,04 Promille. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.