Versuchter Raub nicht nachzuweisen Ein Roßweiner soll einen Achtjährigen überfallen haben. Eine Zeugin belastete einen anderen. Doch das war gelogen.

Eine böse Überraschung erlebte das Schöffengericht im Amtsgericht Döbeln in der Fortsetzungsverhandlung gegen einen 19 Jahre alten Roßweiner. Vorgeworfen wurde ihm versuchter Raub. Er soll am 17. Februar dieses Jahres in der Bahnhofstraße in Roßwein einen Achtjährigen überfallen und versucht haben, ihm den Einkaufsbeutel mit Waren und Geld zu entreißen.

Weil in der ersten Verhandlung eine Zeugin fehlte, musste der Prozess vertagt werden. Die 16-jährige Zeugin hatte sich nach einem Aufruf in der Presse gemeldet, in dem die Polizei nach Passanten suchte, die die Straftat gesehen haben. Die Frau wurde zweimal polizeilich vernommen. Beide Male sagte sie, dass ein ehemaliger Freund des Angeklagten ihr gestanden hätte, dass er der Täter sei.

In der Fortsetzungsverhandlung allerdings will sie nicht länger lügen und legt selbst ein Geständnis ab: „Dass, was ich bei der Polizei ausgesagt habe, ist falsch. Ich wollte damit meiner besten Freundin und deren damaligem Freund helfen.“ Der damalige Freund der besten Freundin ist der Angeklagte. Von der Freundin hat sie sich inzwischen getrennt.

Daraufhin wird der Kriminalbeamte als Zeuge befragt, der die Ermittlungen im Fall des versuchten Raubes führte. „Die Aussage der Zeugin in ihrer ersten Vernehmung war durchaus glaubhaft“, sagt er. „Wir waren froh, dass wir einen Hinweis auf den Täter hatten.“ Doch schon bald erwies sich die Spur als falsch. Als die Kriminalbeamten den neuen mutmaßlichen Täter und den Geschädigten vernahmen, merkten sie, dass mit der Aussage der Zeugin etwas nicht stimmt. Der neue Verdächtige war sehr kooperativ und das Opfer erkannte in dem neuen Täter nicht den Mann wieder, der es überfallen hatte. Sie vernahmen die 16-jährige Zeugin erneut. Die blieb bei ihrer Aussage, dass der neue Verdächtige der Täter sei.

Aufgrund der widersprüchlichen Zeugenaussagen kann die Tat dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Auch sichergestellte Spuren ergaben keinen Hinweis auf den Beschuldigten.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Marion Zöllner spricht den Angeklagten, der mehrfach vorbestraft ist, aus genannten Gründen frei. Gegen die 16-jährige Zeugin leitet die Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Ermittlungsverfahren ein. Sie wird wegen ihrer Falschaussage gerichtlich belangt werden.

