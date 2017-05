Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr ein Fenster eines Einkaufsmarktes am Cottbuser Tor ein. Offensichtlich wollten die Unbekannten in den Markt einbrechen. Durch das Auslösen der akustischen Alarmanlage fühlten sich die Täter gestört und ließen von ihrem Beutezug ab. Zum Sachschaden liegen noch keine genauen Angaben vor. Nach ersten Schätzungen beträgt dieser über 1 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (RS)

