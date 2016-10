Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Diebe gehen in Oberlichtenau leer aus.

© Symbolbild: dpa

Diebe sind bei einem Einbruch in Oberlichtenau gescheitert. Die Täter versuchten am Freitag, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Unteren Hauptstraße einzubrechen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Sie rückten ohne Beute ab. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. (szo)

