Versuchte und geglückte Diebstähle in Görlitz

Symbolbild. © Peter Endig / dpa

Görlitz. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind Unbekannte in drei Gartenlauben an der Friedhofstraße in Görlitz eingebrochen. Sie entwendeten zwei Fernseher, einen Kärcher, ein Echolot, einen Akkuschrauber und einen Einkaufstrolley. Laut Polizei wird der entstandene Schaden durch den Verlust der Sachen auf 1 350 Euro geschätzt und der Schaden, der durch den Einbruch entstanden ist, wird mit 950 Euro angegeben.

In der gleichen Nacht sind Unbekannte in eine Firma am Gewerbering in Görlitz eingedrungen. Aus einem Lagerraum stahlen die Täter mehrere Elektrowerkzeuge, wie Akkuschrauber und Bohrmaschinen. Der Stehlschaden beträgt etwas 4 500 Euro und durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 450 Euro.

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte einen VW T4 Bus auf der Gerda-Boenke-Straße in Görlitz zu stehlen. Der Versuch scheiterte. Trotzdem blieb am Fahrzeug ein Schaden von circa 1 000 Euro zurück.

Mittwochabend entdeckten Görlitzer Polizisten noch einen offenstehenden Ford Transit an der Teichstraße/Ecke Sonnenstraße. Ein Fahrzeugführer oder -halter war nicht in Sichtweite, so dass die Beamten den Eigentümer kontaktierten. Diesem wurde der Transporter zuvor auf der Brautwiesenstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, konnte nach der Spurensicherung durch die Kriminalpolizisten das Fahrzeug wieder an seinen Besitzer zurückgegeben werden. (szo)

zur Startseite