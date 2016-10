Versuchte Sprengung eines Geldautomaten In Berzdorf-Hörnitz versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, einen Geldautomaten mittels Explosion zu öffnen.

Bild der geschlossenen Filiale © Danilo Dittrich

Berzdorf-Hörnitz. In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte den Geldautomaten in Berzdorf-Hörnitz auf der Straße der Jugend zu sprengen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 3.20 Uhr in der SB-Stelle durch die Sicherungssysteme der Alarm ausgelöst. Die Täter versuchten, den Automaten durch Einfüllen von Gas zu sprengen. Nach bisherigen Kenntnisstand gelang es den Tätern aber nicht an die Geldkassette aus dem Automaten zu stehlen. Dennoch entstand durch die Sprengung eine erhebliche Beschädigung am Automaten. Eine Schadenssumme konnte noch nicht beziffert werden und Personen wurden nicht verletzt. Der SB-Standort bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien leitet alle notwendigen Schritte ein, damit der Automat so schnell wie möglich wieder genutzt werden kann. (szo)

zur Startseite