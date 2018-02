Versuchte Brandstiftung Die Täter hatten es auf eine Kirche abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zeithain. Im Verlauf der zurückliegenden Tage haben Unbekannte offenbar versucht, die Kirche an der Sandbergstraße in Brand zu setzen. Wie die Polizei informiert, zerschlugen die Täter zwei Bleiglasscheiben und warfen mehrere brennende Gegenstände in den Kirchenraum. Das Feuer beschädigte den Holzfußboden sowie eine Holzbank, erlosch dann aber von selbst.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat im Ortsteil Röderau-Bobersen gemacht. Wer hat verdächtige Personen im Umfeld der Kirche gesehen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen. (SZ)

