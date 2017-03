Versuchsobjekt Müglitztal Ende März soll das Ergebnis eines Verkehrstests vorliegen. Für die Probleme der Anwohner gibt es eine einfache Lösung.

Sie sind wie die Frühblüher: die Motorradfahrer. Mit den ersten Sonnenstrahlen entdecken sie das Müglitztal wieder für sich. Für die Anwohner wird es damit laut. Doch nicht nur sie warten nun auf die Ergebnisse des Verkehrsversuches. © Archiv: Marko Förster

Motorradfahrer sind wie die Frühblüher. Mit den ersten Sonnenstrahlen sind sie da. Leider, sagten viele Anwohner im Müglitztal, die sich vom Lärm der Biker belästigt fühlen. Viele halten sich zwar an die Regeln. „Doch es reicht einer aus, der auf der Graden so laut Gas gibt, das es alle hören. Das ist schon nervig“, sagt Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU), der als Schlottwitzer das Lärmproblem bestens kennt. Leider sei dieses nicht einfach zu lösen. Deshalb ist er froh, dass das Wirtschaftsministerium einen großangelegten Verkehrsversuch gestartet hat.

Dazu wurden unter anderem Tempolimits veranlasst. So zum Beispiel im Schlottwitzer Nachbarort Mühlbach. Dort galt auf einmal Tempo 30 von Freitag, 18 Uhr, bis Montag 6 Uhr. Die Geschwindigkeitsreduzierung hatten sich die Anwohner gewünscht, aber auch für die Woche. Es geht ja auch um die Schüler. Zur Aktion gehörten auch der Einsatz von Seitenradarmessgeräten und eine Plakataktion im gesamten Müglitztal zum Thema „Lärm macht krank“. Ziel des Versuchs war, den Anteil von Motorradfahrern am Verkehr im Tal festzustellen sowie die Lärmbelästigung für die Anwohner. Nun ist der Versuch beendet, es darf auch in Mühlbach wieder 50 gefahren werden – außer zwischen Ortseingang aus Richtung Schlottwitz und Kastanienhof in der einen Richtung. Ende März sollen die Ergebnisse aus dem Versuch vorliegen. Dann wird auch entschieden, wie es weitergeht, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

Schon jetzt ist klar, die Aktion sorgte für einige Verwunderungen. Die Plakate zum Beispiel – sie stehen auch weiterhin – zeigen ein Kind mit einem Kuscheltier und den Worten: „Lärm macht krank“. Das stimme zwar, doch Kinder würden wohl mit dem Lärm nicht solche Probleme haben, äußerte ein SZ-Leser, der täglich durchs Müglitztal auf Arbeit und nach Hause fährt. Das Anliegen sei gut, komme so aber nicht an. Um die Plakate haben sich die Mühlbacher kaum Gedanken gemacht. Trotzdem hat der Verkehrsversuch sie geteilt – in vom Bikerlärm Genervte und Eltern. Die Genervten waren zufrieden, den Eltern und ihren Kindern habe die Aktion aber gar nix gebracht. Im Gegenteil, sie fühlten sich gelinde gesagt veräppelt.

Tempo 30 am Wochenende, wenn ihre Kinder nicht in die Schule müssen, das empfanden vor allem die Mühlbacher Eltern als Hohn. Und: Wegen Lärm waren die 30 auf einmal möglich, wegen der Kinder nicht. „Es muss erst etwas passieren, bevor jemand reagiert“, sagten sie. Für sie ist klar, was sie erwarten: von Montag bis Sonntag, 24 Stunden, Tempo 30 durch ganz Mühlbach. Das würde auch den Unsinn der zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen Ortseingang aus Richtung Schlottwitz und Kastanienhof ausräumen.

Ganz anders sind die Erfahrungen in Lauenstein. Hier wurde am Kleinen Brenner eine Tempo-70-Zone eingerichtet, die sich offenbar bewährt hat. „Nach meinem Gefühl war der Motorradlärm im letzten Sommer nicht ganz so laut“, sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Kay Hardelt. Auch sonst scheint sich der Ärger in Lauenstein in Grenzen zu halten. Denn hier hat sich keine Bürgerinitiative gegen den Lärm gegründet, in Mühlbach schon. Deren Aktivitäten gaben letztlich auch einen Anstoß zu dem Verkehrsversuch. Die Mühlbacher Aktivisten waren deshalb auch einbezogen. Zu Erwartungen für die Zukunft hält sich die Initiative zurück. Man wolle nun erst einmal die Ergebnisse abwarten, hieß es auf Nachfrage.

zur Startseite