Versuchsfeld Sachsenhof Die Sanierung des ersten Wohnblocks startet. Die Grundrisse werden verändert. Wie genau, bestimmt der Mieter mit.

Block zwei am Sachsenhof. Der mittlere Aufgang soll zuerst saniert und wegweisend in Sachen Grundrisse und Kosten werden. Er ist bereits so gut wie leer. © Egbert Kamprath

Es soll ein Probelauf werden. Der erste Aufgang der vier Wohnblöcke am Sachsenhof in Klingenberg wird saniert. Schon zum Jahresende könnte es losgehen. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Dienstag der Gemeinderat. Mit diesem ersten, rund 800 000 Euro teuren Bauabschnitt, der zunächst nur Aufgang b von Block zwei betreffen wird, will die Gemeinde ausloten, was baulich möglich ist, und ein Modell schaffen, das wegweisend für die folgenden Bauabschnitte sein soll. Vor allem aber gilt es zu ermitteln, was die Mieter wollen, denn an der Auslastung der runderneuerten Wohnungen hängt auch die Refinanzierung des zehn Millionen Euro schweren Kredits, den die Gemeinde für das Projekt aufgenommen hat.

So viel geneigtes Publikum hat eine Gemeinderatssitzung zuletzt selten gesehen. Die Stuhlreihen im Pretzschendorfer Feuerwehr-Gerätehaus sind voll besetzt. Vor allem viele ältere Mieter vom Sachsenhof sind gekommen, um zu erfahren, was die Gemeinde dort vorhat. Anderthalb Stunden nehmen sich Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) und Bauamtsleiter Rolf Anke Zeit. Modern und komfortabel, mit Konzessionen sowohl an die Bedürfnisse alter Menschen als auch junger Familien, soll das Wohnen im Modellaufgang 2b künftig werden. Allerdings will sich die Gemeinde noch nicht auf eine bestimmte Grundrisslösung festlegen.

„Jeder Mieter hat unterschiedliche Ansprüche, die wollen wir, soweit möglich, in die Planungen mit einfließen lassen“, so Bauamtschef Rolf Anke. Die dritte Mieterversammlung am Donnerstag, dem 22. September, soll der Bestandsaufnahme dienen. Fest steht derweil: Die Raumzuschnitte werden deutlich verändert. So werden die schmalen Bäder der acht Drei- und Vierraumwohnungen vergrößert, indem ihnen ein guter Teil der Küchen zugeschlagen wird. Die Mieter können zwischen einer barrierearmen Dusche, einer ebensolchen Badewanne oder gar beidem wählen. Die Küchen werden offen zum Wohnraum hin gestaltet, wobei auch hier auf Sonderwünsche reagiert werden kann. Ziel ist es vor allem, mehr Bewegungsfreiheit auch für Menschen mit Rollator und Rollstuhl zu schaffen. „Unsere Mieter sollen bis ins hohe Alter in ihrer Wohnung bleiben können“, wirbt Bürgermeister Torsten Schreckenbach für die Pläne.

Die sind nach wie vor mehr als umstritten, was sich auch im Gemeinderat erneut zeigt. Dass die vier Blöcke aus den 1980er-Jahren dringend überholungsbedürftig sind, leuchtet fast jedem ein. Die letzte Frischekur gab es vor 15 Jahren, zuletzt häuften sich die Havarien. Die Haustechnik ist stark veraltet, die Fassade schadhaft, bei Starkregen laufen Keller voll, dringt Wasser durch unsachgemäß eingebaute Fenster. Hier will die Gemeinde nun einen zeitgemäßen Standard schaffen. Regenentwässerung, Fenster, Fassade, Leitungen und Heizungsanlage sollen erneuert werden. Manchem Mieter reichte das bereits. Auch am Dienstag vertreten einige der Anwesenden die Haltung, dass neue Grundrisslösungen gar nicht nötig seien und lediglich die Baukosten in die Höhe trieben. Für erheblichen Verdruss sorgt der Umstand, dass die Gemeinde zwar mit Barrierefreiheit für die Grundrissveränderungen argumentiere, für Aufgang 2b aber kein Aufzug vorgesehen sei. „Kein alter Mensch mit Rollator zieht aus seinem Eigenheim ins Obergeschoss ohne Fahrstuhl“, kritisierte Gemeinderätin Sonja Fischer (Linke) – und erntete dafür zaghaften Applaus aus dem betagten Publikum. Aber auch Rüffel von den Kollegen. „Jetzt gilt es, erst mal anzufangen“, widerspricht etwa CDU-Mann Wolfgang Richter. Zumal es ja zunächst nur um einen Aufgang ginge.

Das sieht auch Bürgermeister Torsten Schreckenbach so. Man habe das Thema Aufzug sehr wohl in die Planung einbezogen. Allerdings lasse der Zuschnitt von Block zwei dies nicht zu, ohne den finanziellen Rahmen zu sprengen. Denn bezahlen müssten das am Ende die Mieter. Bei anderen Blöcken sehe das anders aus. Hier gibt es zum Teil drei Wohnungen pro Etage, wobei die Einraumwohnungen zum Liftschacht umgewidmet werden könnten.

Zunächst bleibt das Projekt Sachsenhof ein Versuchsfeld. Block zwei soll einen Ausblick auf die zu erwartenden Baukosten geben, wenn so viele Mieterwünsche wie möglich berücksichtigt werden. Seinem Vorbild sollen später der restliche Block sowie die Hausnummer 7 mit ähnlichem Zuschnitt folgen. Die Planungen dafür sollen nächstes Jahr beginnen. Betroffenen Mietern will die Gemeinde während der Arbeiten eine Ausweichwohnung in bereits fertigen Aufgängen anbieten; für die letzten in Aufgang 2b verbliebenen wolle man andere Lösungen finden. Zur Nervenprobe für die Mieter von Aufgang 2a und c könnte allerdings der kommende Winter werden. Da könne es schlimmstenfalls kühl werden, kündigte Bürgermeister Schreckenbach an. Denn an das im Musteraufgang 2b verlegte neue Leitungssystem werden sie vorerst nur provisorisch angebunden.

