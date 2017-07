Versteigerung für Begrüßungstafeln Der Erlös der Aktion zum Dittersbacher Jahrmarkt wird für alle sichtbar verwendet. Wie die Tafeln aussehen, ist noch offen.

Der Dittersbacher Jahrmarkt wird immer mehr ein Rummel mit vielfältigem Rahmenprogramm. Einst bestimmten Verkaufsbuden das Geschehen. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Die Erlöse aus der Versteigerungsaktion während des Dittersbacher Jahrmarkts sollen in diesem Jahr für neue Begrüßungstafeln an den Ortseingängen verwendet werden. Darüber informiert Dürrröhrsdorfs Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger). Dies war bereits im vergangenen Jahr der Plan, doch nach dem Hochwasser Ende Juni 2016 wurde das Geld kurzerhand den Betroffenen zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr soll das Geld nun in die Begrüßungstafeln investiert werden. Mit der Versteigerungsaktion wird jährlich ein guter Zweck unterstützt. Nützliche oder kuriose Versteigerungsobjekte nimmt die Gemeinde entgegen. Der Jahrmarkt findet traditionell am letzten August-Wochenende statt. (SZ)

